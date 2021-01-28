رابط للاستعلام عن شكل دوام المدارس

عمان– تعتزم وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، اطلاق رابط إلكتروني لأولياء أمور الطلبة، للمساعدة في ارشاد الطلبة من أجل ضمان عودة آمنة للمدارس في ظل جائحة كورونا، ووفق البرتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة بالتوافق مع وزارة الصحة.

وستعتمد المعلومات على البيانات القادمة من المدارس في مختلف مناطق المملكة، بحيث سيتم توفير معلومات عن القاعات الصفية، وأعداد الطلبة داخل الصف الواحد.

ويعمد البرتوكول الصحي المعتمد لعودة الطلبة للمدارس على توفر مترين لكل طالب من أجل ضمان التباعد الجسدي، وتواجد 20 طالباً في الصف الواحد فقط.

ويساهم الرابط في مساعدة أولياء الأمور في اختيار آلية التدريس لأبنائهم سواء وجاهي أو عن بعد.

ونشرت وزارة التربية والتعليم ، دليل العودة إلى المدارس للفصل الدراسي الثاني، حيث سيعود طلبة صفوف رياض الأطفال، والصف الأول الأساسي والثاني عشر “التوجيهي” في 7 شباط (فبراير) المقبل.

وفي اليوم الذي يليه يعود طلبة الصف الثاني الأساسي، وفي 9 شباط (فبراير) طلبة الصف الثالث الأساسي.

وأوضح الدليل، انه في 10 شباط (فبراير)، سينتظم دوام طلبة من الروضة والصف الثالث الأساسي والصف الثاني عشر بالتناوب ضمن مجموعات تضمن التباعد الجسدي، اما في 21 شباط (فبراير)، فسيتم استقبال طلبة الصفين العاشر والحادي عشر من قبل مربي الصفوف والمناوبين وتقسيمهم على الغرف الصفية الفارغة، بحيث يتراوح عدد الطلبة في الغرفة الواحدة بين 15 إلى 20 طالبا، وبتوفير مساحة 2 متر مربع لكل طالب، واعلامهم بأيام دوامهم حسب تقسيم المجموعات.

كما سيتم اجراء امتحان تقيمي “تشخيصي” لكافة الصفوف بداية الفصل الثاني.

ويأتي الامتحان لقياس أداء الطلبة ومواطن الضعف لديهم في المباحث الأساسية وهي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم .

ويمكن الامتحان المعلمين من التركيز على أي نقاط ضعف يعاني منها الطلبة، ومعالجتها خلال الفصل الدراسي الثاني.-(هلا اخبار)