رابيو يصل “تورينو” لاتمام عملية انتقاله الى يوفنتوس

أوديني (إيطاليا) – أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن وصول أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مدينة تورينو ، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على عملية انتقاله إلى “البيانكونيري” في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وكشف “بطل إيطاليا” عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللاعب صاحب الـ (24 عاما) وصل إلى مطار تورينو في رحلة خاصة ، وسيخضع للكشف الطبي داخل عيادة النادي.

ولم يُشارك الدولي الفرنسي سوى في 14 مباراة بالموسم المنقضي ، وظل بعيدا عن الصورة داخل الـ “بي إس جي” بسبب رغبته في عدم تجديد عقده الذي انتهى مع “النادي الباريسي”.

وعرض نادي يوفنتوس راتبا قدره 7 مليون يورو صافي في الموسم ، وفقا لتكهنات وسائل الإعلام ، ومن الممكن أن يحظى في أول عامين بعقد يطبق عليه قانون ضريبي جديد ، حيث سيتم تخفيض نسبة الضرائب من 50% إلى 30% على الراتب الإجمالي الذي يتقاضاه العاملون القادمون من خارج إيطاليا.

وعلى مدار 7 مواسم ارتدى فيها قميص الفريق الباريسي، خاض رابيو 227 مباراة وسجل 24 هدفا، وحصد 18 لقبا بواقع 5 في “الليج آ”، وبالمثل في كأس الرابطة، و4 في كأس فرنسا، ومثلها في كأس السوبر الفرنسي.

ويعد رابيو ثاني الصفقات التي تدعم بها كتيبة المدرب ماوريسيو ساري صفوفه في الميركاتو الصيفي بعد الويلزي آرون رامسي ، الذي انضم أيضا في صفقة مجانية من أرسنال الإنجليزي. (إفي)