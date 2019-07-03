رابيو : يوفنتوس يتفوق بـ “خطوة” على سان جيرمان

روما – اعتبر الفرنسي أدرين رابيو، المنضم حديثا إلى صفوف يوفنتوس، أن النادي الإيطالي “أفضل بخطوة” عن ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي ، وذلك خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف “السيدة العجوز”.

وصرح لاعب الوسط الدولي : “يوفنتوس ناد لديه سمعته الكبيرة ، إنه يتفوق بخطوة عن (بي إس جي) وهذا أيضا كان سبب اختياري له ، التتويج بالتشامبيونزليغ أمر صعب وبحاجة للخبرة ، وقد حصل عليها يوفنتوس في السنوات الماضية بتأهله إلى النهائي مرتين”.

وأشار رابيو – الذي ترك نادي العاصمة الفرنسية بعد 7 أعوام و19 لقبا محليا – إن قراره كان ثمرة نصائح زميله السابق في باريس جيانلويجي بوفون، الذي يمكن أيضا أن يعود للعب إلى جانبه.

يوفنتوس يتعاقد رسميا مع الفرنسي أدريان رابيو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان pic.twitter.com/Jvh592Yypz — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 1, 2019

واستطرد : “بوفون أعطاني الكثير من النصائح وتحدث بشكل جيد للغاية عن يوفنتوس ، لقد قال إن قضاء عام أو اثنين في يوفنتوس سيساعدني على التطور كثيرا مقارنة بقضاء العديد من الأعوام في أندية أخرى ، استمعت إليه لأنه يمتلك الكثير من الخبرة”.

وعن فترته الأخيرة في النادي الباريسي والتي لم يكن له دور كبير خلالها نظرا لرفضه تجديد العقد الذي انتهى في 30 حزيران (يونيو) الماضي كعقوبة من قبل النادي الفرنسي ، قال : “كانت فترة صعبة لي على المستوى الرياضي والشعوري ، لكني كنت مستعداً لذلك ، الآن أريد قلب الصفحة ، كنت أتمنى لو اختتمت مشواري في باريس بشكل مختلف، لكن الأمر لم يكن يعتمد علي فقط”.

وقال رابيو – الذي سيرتدي القميص رقم 25 وهو نفس رقم قميصه مع بي إس جي – إنه لم يتحدث بعد مع مدرب اليوفي الجديد، ماوريسيو ساري، الذي أبدى اقتناعه بأن لاعب الوسط الفرنسي هو الاختيار الصائب لقيادة “البيانكونيري” للنجاحات.

كما أكد أن مركزه المفضل هو لاعب وسط أيسر، مبديا سعادته بالعودة للعب إلى جانب زميله السابق في باريس، بليز ماتويدي، مع يوفنتوس. (وكالات)