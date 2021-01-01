راتب العوضات يغادر الأردن لتلقي العلاج

عمان-الغد- بتوجيهات ملكية سامية، غادر المدرب الوطني راتب العوضات، مساء الجمعة، الأردن يرافقه نجله للعلاج، بعد ان تكفل الديوان الملكي الهاشمي، بنفقات العلاج في الخارج للمدرب الوطني راتب العوضات الذي يعاني من مرض السرطان.

والعوضات هو لاعب سابق في النادي الفيصلي والمنتخب الوطني، وابتعد عن تدريب الفيصلي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لأسباب صحية.