راتب ينضم لصفوف الرفاع الشرقي

مهند جويلس



عمان – أعلن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم صالح راتب، عن انضمامه لصفوف الرفاع الشرقي البحريني، قادما من نادي الخالدية البحريني، الذي ضمه الموسم الماضي لمدة موسمين.

وقام الرفاع الشرقي بشراء عقد اللاعب راتب، لرغبة النادي الكبيرة بضمه، نظرا للمستوى المميز الذي قدمه في الموسم الماضي، وهو الفريق الذي تنتظره مهمة مقبلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيخوض مباراة الدور نصف النهائي عن منطقة غرب آسيا أمام الرفاع في السادس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وسيجاور راتب زميله في المنتخب الوطني سابقا ونادي الوحدات سعيد مرجان، والذي يلعب مع الرفاع الشرقي منذ الموسم الماضي، وساهم بتأهل فريقه للدور الثاني آسيويا.

وتمنى راتب في حديثه لـ”الغد”، مساعدة فريقه في التأهل للمباراة النهائية بكأس الاتحاد الآسيوي، والتتويج بلقبها، إلى جانب المنافسة على لقب الدوري للموسم الجديد.

ويعد راتب أحد اللاعبين المحليين الذين وضعوا بصمتهم في الخارج خلال السنوات الماضية، وذلك بعد أن مثل ألوان فريق السالمية الكويتي قبل عدة مواسم، وقبل العودة إلى ناديه الأم الوحدات، ضم مغادرته منتصف الموسم الماضي.

وتوج اللاعب بلقب الكأس في الموسم الماضي، إضافة لاحتلاله المركز الثالث ببطولة الدوري البحريني الممتاز، في ظهور الفريق الأول بالبطولة.

ومن المتوقع أن ينضم راتب لصفوف المنتخب الوطني خلال الشهر المقبل، للمشاركة في الدورة الرباعية الودية التي ستقام في عمان.