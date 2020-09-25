راحة ليوم واحد فقط لفرق التقصي الوبائي في إربد

احمد التميمي

اربد – نفى مصدر طبي في اللجنة التنفيذية لإدارة ملف كورونا في محافظة اربد توقف فرق التقصي الوبائي عن سحب العينات من المخالطين لمصابين كورونا في المحافظة.

واكد المصدر أن تم تعطيل فرق التقصي الوبائي اليوم الجمعة كنوع من الراحة للكادر الطبي بعد شهور من العمل المتواصل.

وأشار المصدر الى أن فرق التقصي الوبائي ستباشر عملها كالمعتاد غدا السبت من خلال 10 فرق منتشرة في المحافظة لسحب العينات.

وبين المصدر ان هناك فرق استقصاء جاهزة للحالات الطارئة في حال كان الوضع يستدعي طلبها، مؤكدا ان الوضع الوبائي في اربد تحت السيطرة.

يشار الى ان فرق التقصي الوبائي سحبت ما يزيد عن 150 الف عينة منذ بدء جائحة كورونا عبر اكثر من 20 فرقة في جميع مناطق المحافظة.