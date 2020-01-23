راخوي يستعد لخوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة في إسبانيا

مدن – أكدت تقارير إخبارية أن رئيس الحكومة الإسبانية السابق، ماريانو راخوي، لا يعارض فكرة الترشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم في البلد الأوروبي، والتي ستنعقد انتخاباتها خلال النصف الثاني من آذار (مارس) المقبل، وفقا لما كشفته إذاعة (كوبي) المحلية.

وأكد المصدر أن راخوي لن يقدم على الترشح للانتخابات طالما تقدم لها الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس، الذي لايزال يفكر في الأمر، حيث لم يعلن بعد اعتزاله كرة القدم ويعمل كحلقة وصل بين لاعبي بورتو وجهازه الفني.

⚽️🗳🇪🇸 Elecciones a la @RFEF. Suenan más rivales para Luis Rubiales. Tras Casillas, ¡Mariano Rajoy suena como candidato! https://t.co/VJbafyhcJQ — MARCA (@marca) January 22, 2020

وسبق لراخوي ترأس الحكومة الإسبانية بين عامي 2011 و2018، وينتظر أن يحدد رئيس الاتحاد الحالي، لويس روبياليس، الذي يلقى معارضة من البعض، موعد الانتخابات التي سيترشح لها أيضا.

وكان رئيس رابطة الليغا، خابيير تيباس، قد أكد مؤخرا أنه يفضل أي شخص يتولى مسؤولية الاتحاد شرط ألا يكون تيباس. (إفي)