“راديسون بلو عجمان” يكشف عن عرض لرياضة الجولف

دبي- كشف فندق راديسون بلو عجمان عن شراكة جديدة يقدم من خلالها لضيوفه أروع تجربة إقامة من فئة خمس نجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى فرصة الاستمتاع بممارسة رياضة الجولف في الملعب المصمم وفق المعايير العالمية والأول من نوعه في إمارة عجمان.

ويقدم فندق راديسون بلو بالشراكة مع نادي الزوراء للجولف باقة “تجربة الجولف”، مقابل 905 درهم إماراتي فقط (للباقة الفردية)، أو 1390 درهم إماراتي (للباقة المزدوجة)، وتشمل إقامة لليلة واحدة مع برنش يوم الجمعة في مطعم ماكاجيتيجان آيريش بوب الذي يشغل موقعًا مثاليًا بجوار الفندق، شاملًا ذلك جولة جولف في ملعب نادي الزوراء للجولف والمؤلف من 18 حفرة.

ومنذ افتتاحه في 2015 ساهم نادي الزوراء للجولف بتغيير مشهد رياضة الجولف في الإمارات العربية المتحدة بفضل مرافقه الفريدة ذات الطراز العالمي. يقع النادي على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من فندق راديسون بلو عجمان، وعلى بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من مطار دبي الدولي، ويتميز بموقعه وسط أشجار المانغروف الرائعة حيث الهدوء المطلق. يوفر نادي الزوراء للجولف 72 عائقًا، ويتميّز بممرات خضراء مشذبة وبتصميم رائع أخد بعين الاعتبار معايير حماية البيئة الطبيعية من تنفيذ فريق شركة “نيكولاس ديزاين” المرموقة.

وفي تعليق له قال فرانسيسكو جايلز، مدير عام فندق راديسون بلو عجمان: “نحن متحمسون للغاية لإطلاق هذه الباقة الفريدة من نوعها، لنوفر للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة الإقامة في فندقنا المصنف من فئة خمس نجوم مع وجبة البرنش المفضلة لدى الكثيرين، جنبًا إلى جنب مع ممارسة رياضة الجولف في نادي الزوراء للجولف”.

وتابع يقول: “لدى إمارة عجمان الكثير لتقدمه لزوارها، ونأمل أن تجتذب هذه الباقة الفريدة السياح والضيوف القادمين من الإمارات المجاورة بحثًا عن ملاذ مميز وبأسعار تنافسية”.

ويوفر فندق راديسون بلو عجمان باقة رائعة أخرى لأولئك الباحثين عن ملاذ للراحة والاسترخاء والمبتدئين في لعبة الجولف، حيث يتضمن عرض “ستاي آند برنش” إقامة لليلة واحدة مع وجبة فطور في مطعم ماكاجيتيجان آيريش بوب الشهير في عجمان مقابل 565 درهمًا إماراتيًا (للباقة الفردية) أو 740 درهمًا إماراتيًا (للباقة الزوجية). يقام البرنش كل يوم جمعة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 4 عصرًا، وتقدم خلاله تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية والمشروبات غير المحدودة، ليشكل الفندق بذلك المكان الأمثل لتمضية الوقت مع الأصدقاء. تتضمن الباقة الزوجية وجبتي برنش ووجبتي فطور.

وكان الفندق قد أعلن مؤخرًا عن عمليات تجديد شاملة مع بداية العام بما في ذلك صالة “جاز لاونج” التي افتتحت حديثًا والمستوحاة من أجواء حقبة العشرينيات وفيلم “غاتسبي العظيم”، وبار وشيشة مزاج الذي يأخذ الضيوف في رحلة إلى شوارع المغرب، و”ذا ديك بول بار” النابض بالحياة، ومطعم فيليني الذي يقدم مأكولات إيطالية فاخرة، وكذلك مطعم لاردر ومقهى الماس، مشكلًا وجهة تلبي مختلف الأذواق.