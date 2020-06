راشفورد… فخر إنجلترا التي تُحارب لأجل الأطفال المحرومين

لندن – في الوقت الذي توقفت فيه الحياة تماما على مستوى جميع القطاعات ومن بينها كرة القدم بسبب جائحة كورونا، وتعالت أصوات ملاك الأندية ورجال الأعمال حول تخفيض رواتب اللاعبين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تصدر نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، العناوين وبات مثلا يُحتذى به في بلد تحارب من أجل الأطفال المحرومين.

واستغل نجم مانشستر يونايتد فترة العزل المنزلي، وقام بجمع قرابة 20 مليون جنيه استرليني سيتم تخصيصها للأطفال الفقراء في المملكة المتحدة، في شكل أطعمة، كما أنه وقف ضد الحكومة لمحاولتها ترك الأطفال الذين لا تستطيع أسرهم تحمل وضع طبق من الطعام لهم يوميا على الطاولة.

وكتب صاحب الـ22 عاما في رسالة إلى النواب البريطانيين: “كان من المفترض أن تبدأ بطولة الأمم الأوروبية هذا الأسبوع، وأفضل أن أذكر ظهر الـ27 من أيار (مايو) 2016، عندما حطمت الرقم القياسي لأصغر مُسجِل في تاريخ المنتخب في مباراته الأولى. لقد شاهدت الناس يحملون أعلام إنجلترا، ويضعون أيديهم على صدورهم مرتدين قمصان المنتخب، وشعرت حينها بفخر شديد، ليس من أجلي فحسب، ولكن من أجل كل هؤلاء الذين ساعدوني على الوصول لما أنا عليه”.

وأضاف: “أمي كانت تعمل طوال اليوم، من أجل كسب الحد الأدنى، ولتتأكد من أن هناك دائما طعاما على المائدة كل ليلة، ولكن هذا لم يكن كافيا، النظام لم يكن موضوعا من أجل أن تحقق عائلات مثل عائلتي النجاح، دون الاكتراث بمقدار العمل والمجهود الذي قدمته أمي”.

An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn

Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020