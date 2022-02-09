راصد: لم تترشح أي سيدة لرئاسة البلدية

تابع فريق “راصد” مجريات عملية التسجيل لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات لسنة 2022، والتي استمرت مدة 3 أيام من تاريخ (7 – 9) شباط/ فبراير الحالي.

وعمل فريق راصد على نشر فرق المراقبة خلال هذه المرحلة بواقع 15 فريقاً متحركاً، وذلك في إطار مراقبة مرحلة تسجيل المرشحين للانتخابات.

ومن خلال عملية مراقبة تسجيل المرشحين، تبين أنه قد ترشح خلال الثلاثة أيام ما مجموعه 571 مترشحاً لمنصب رئيس البلدية دون أن يترشح أي سيدة لهذا المنصب لغاية الساعة الثانية والنصف من ثالث أيام التسجيل.

وبالمقارنة مع إحصائيات انتخابات 2017، فقد تبين أن عدد المترشحين كان 616 مترشحة ومترشحا بوجود 6 سيدات.

ويذكر أن بلدية القطرانة قدم بها طلب ترشح واحد لمنصب رئيس البلدية، ما يعني فوز الرئيس بالتزكية بشرط قبول طلب الترشح من قبل مجلس المفوضين.

أما فيما يتعلق بمترشحات ومترشحي عضوية المجالس البلدية، وصلت نسبة المترشحات إلى 22% من مجموع المترشحين والمترشحات لعضوية المجالس البلدية، وهي مساوية لنسبة المترشحات لانتخابات 2017 بالرغم من إلغاء 355 مجلساً محلياً وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد.

أما بالنسبة للمترشحات لعضوية مجالس المحافظات، فقد شهدت هذه الانتخابات تزايداً بنسبة 4% عن انتخابات 2017، حيث وصلت نسبة السيدات المترشحات لمجالس المحافظات إلى 13% من مجموع المترشحين والمترشحات وبعدد وصل إلى 133، وذلك حتى الساعة 2:30 مساءً، بينما كانت نسبة السيدات من مجموع المترشحين خلال الانتخابات السابقة 9% من مجموع المترشحين.

وكانت محافظة الزرقاء الأعلى بنسبة السيدات المترشحات من مجموع المترشحين لكافة المناصب على مستوى المحافظة وبنسبة وصلت إلى 21%، تلتها محافظتا البلقاء والمفرق بنسبة وصلت إلى 20% من مجموع المترشحات والمترشحين لكليهما، بينما كانت محافظات جرش ومعان وعجلون الأقل بنسبة السيدات المترشحات بـ 14%.

وفيما يخص تعداد المترشحات، فقد كانت محافظات المفرق الأعلى تعداداً بـ152 مترشحة، تلتها محافظة إربد بـ 148 مترشحة، تلتها محافظة الكرك 83 مترشحة، بينما ترشح في العاصمة عمان 82 مترشحة، وكانت محافظة العقبة الأقل بتعداد المترشحات للانتخابات بـ 22 مترشحة.

وفيما يتعلق بأعداد رؤساء البلديات، فقد كانت محافظة إربد الأعلى بعدد المترشحين لمنصب الرئيس بـ 118 مترشحا، تلتها محافظة المفرق بـ 102 مترشح، وكانت محافظتا الطفيلة والعقبة الأقل بعدد الرؤساء المترشحين بـ 24 و16 على التوالي.

وخلال عملية المراقبة، أجرى فريق راصد مقابلات مع 1239 مترشحة ومترشحا، حيث بينت نتائج المقابلات أن 94% من عمليات تسجيل المترشحات والمترشحين احتاجت أقل من ساعة لإتمامها.

وفيما يتعلق بمدى رضا طالبات وطالبي الترشح، فقد تبين أن 97% كانوا راضين عن مجريات عملية التسجيل.

وبخصوص النفوذ الذي يعتمد عليه المرشح، فقد تبين أن 55% من المستجيبين قالوا إنهم يعتمدون على عشائرهم، فيما يعتمد 13% على نشاطهم السياسي والاجتماعي، وقال 12% إن نفوذهم مرتبط بكونهم رجال أعمال و4% قالوا إنهم يعتمدون على نفوذهم الإعلامي.

وبسؤال المترشحين عن خلفيتهم الحزبية، تبين أن 91% من المستجيبين غير منتمون لأي حزب، فيما تبين أن 5% من المترشحين المستجيبين هم حزبيون حاليون و4% كانوا حزبيين.