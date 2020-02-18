“راصد” يؤكد ارتفاع معدل غياب النواب عن الجلسات

عمان- أصدر مركز الحياة “راصد”، أمس، تقريره النهائي حول مراقبة أعمال مجلس النواب الثامن عشر في عامه الثالث خلال الفترة من 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 ولغاية 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبين التقرير، أن المجلس عقد 35 جلسة خلال 55 يوم عمل توزعت على الدورة العادية بواقع 45 يوم عمل، والاستثنائية 10 أيام عمل، منها 43 يوم عمل تشريعي و12 يوم عمل رقابي.

وأشار الى أن عدد الأسئلة التي قدمها النواب بلغت 516 سؤالاً تم سحب أربعة منها، تقدم بها 73 نائباً من أصل 128 نائباً، فيما لم يقدم 55 نائباً أيَّ سؤال، مع العلم بأنه لم يتم احتساب الرئيس والنائب الأول للرئيس ضمن المنهجية.

وأجابت الحكومة على اسئلة النواب بنسبه 91 % من الأسئلة المقدمة، وتبين التحليلات أنه تم إدراج 83 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، 17 منها كانت قد قدمت خلال العام الأول ونوقش منها 15 سؤالاً، و45 من الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال كانت قد تم توجيهها خلال العام الثاني نوقش منها 34 سؤالاً، و21 سؤالاً من تلك التي أدرجت قُدمت في العام الثالث ونوقش منها 15 سؤالاً.

وحول الإجراءات التي حدثت على الأسئلة التي تم مناقشتها، تظهر النتائج أن 8 أسئلة، جرى تحويلها إلى استجواب، فيما نوقش 23 سؤالا، وتبين من الأسئلة أن أكثرها وجه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية بعدد 32 سؤالا لكليهما من مجموع الأسئلة، تلاهما رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بعدد 31 سؤالاً لكليهما.

وعن محاور الأسئلة النيابية؛ كان المحور الإداري الأكثر تركيزا في أسئلة النواب والتي بلغ عددها 371 سؤالاً، ثم الأسئلة المتعلقة بالتربية والتعليم والتعليم العالي وبلغت 25 سؤالاً ثم الأسئلة التي قدمت حول مواضيع متعلقة بالسياسة الخارجية بعدد بلغ 23 سؤالاً.

أما على صعيد المذكرات، فقد تقدم النواب بـ72 مذكرة أجيب على 80 % منها، وبما يخص الاستجوابات فقد قدم النواب 25 استجواباً أجيب على 56 % منها، وبما يتعلق بالجهات التي تم استجوابها كانت الأعلى وزارة المالية والتي وجهت إليها 4 استجوابات بشكل مباشر.

وبين التقرير، أن معدل غياب النواب – يُحتسب عند بداية الجلسات – قد ارتفع من 16 نائباً في العام الأول، إلى العام الثاني 21 نائباً خلال الجلسة الواحدة، ثم وصل في العام الثالث، إلى 26 نائباً.

وقال مدير مركز الحياة “راصد”، عامر بني عامر، “إنه على صعيد المقارنة خلال الأعوام الثلاثة بما يتعلق بالأداء الرقابي، فإن مجلس النواب شهد انخفاضاً بعدد الأسئلة المقدمة، حيث قدم في عامه الثالث 516 سؤالاً بعد أن كان في العام الثاني قدم 694 وفي العام الأول 1055 سؤالاً.

والاستجوابات شهدت كذلك انخفاضا في أعدادها مع مرور عمر المجلس، فبعد أن بلغت الاستجوابات 53 استجواباً في العام الأول تراجعت إلى 25 استجواباً في العام الثالث، وعلى مستوى المذكرات النيابية شهدت أيضاً انخفاضا في أعدادها حيث بلغت في العام الأول 145 مذكرة، وفي العام الثاني 102 مذكرة وفي العام الثالث 72 مذكرة.-(بترا)