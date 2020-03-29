“راصد” يطلق حملة جديدة بعنوان “اسمعوا لأطفالنا”

عمان الغد- إيماناً بالدور الوطني الواقع على عاتق مركز الحياة – راصد لمساندة الجهود الوطنية في مجابهة فيروس كورونا ودعم خطوط الدفاع الأولى لهذا الفيروس، واستكمالاً لحملة وطنا مسؤوليتنا التي أطلقت بتاريخ 17 – 3 -2020 إبان الإعلان عن تعطيل الدوائر الرسمية وغير الرسمية، يطلق اليوم راصد حملة خاصة تتبلور حول رسائل يوجهها أطفالنا بأصواتهم وعفويتهم البريئة.

وتحتوي هذه الفيديوهات المصورة رسائل دعم ومساندة للقوات المسلحة والجهاز الأمني والقطاع الصحي بكافة مكوناته، كما تتضمن رسائل تعنى بتحفيز المواطنين على الالتزام بالتعليمات التي يتم إصدارها من قبل الأجهزة الرسمية وعلى رأسها الالتزام بالبيوت وعدم الخروج، وإذا ما استعدت الحاجة للخروج لا بد من تطبيق التعليمات الخاصة بالتباعة وعدم المصافحة والابتعاد عن التجمعات.

وتأتي هذه الحملة التي سيتم إطلاقها على الصفحة الرسمية الخاصة بمركز الحياة – راصد على الفيسبوك ضمن السياق التشاركي الذي ينتهجه المركز في دعم الجهود الرسمية، وفي ذات السياق يدعوا راصد كافة المؤسسات لدعم ومساندة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والقطاع الصحي للمضي قدماً كتفاً إلى كتف لمجابهة وباء كورونا.

شاركونا رسائل من أطفالكم من خلال إرسال فيديو مصور لهم على خاصية الرسائل في صفحتنا على الفيسبوك ،، نتشرف بمشاركتكم ،، جنباً إلى جنب لدعم الجهود الوطنية.

رابط الصفحة: https://t.ly/MPyL0