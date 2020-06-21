راصد: 379 رحلة سفر نفذها 49 وزيراً خلال عامين

عمان-الغد- أطلق راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال عامين من عمرها وثلاثة أشهر على العمل بقانون الدفاع شمل الفترة منذ تولي الحكومة سلطاتها الدستورية في 14/6/2018 ولغاية 14/6/2020.

وفيما يتعلق بسفر الوزراء بين التقرير أن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين سافروا خلال عامين 379 رحلة سفر نفذها 49 وزيراً، 71% منها معلنة الوجهة و29% غير معلن وجهتها وبين التقرير أن مصدر المعلومات فيما يخص السفر هو باب وكالات الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، وبالنظر لعدد رحلات السفر لكل وزير كان وزير الخارجية أيمن الصفدي هو الأعلى بعدد السفرات حيث سافر خلال عامين 54 رحلة سفر تلاه وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ب 32 سفرة ووزيرة الطاقة هالة زواتي ب 23 سفرة ولم يحظى 4 من وزراء الرزاز بأي رحلة سفر من بينهم وزير الثقافة الحالي باسم الطويسي.