“راصد”: 73 قائمة انتخابية تسجل في جميع الدوائر عدا المفرق

9 قوائم انتخابية في عمان الثانية تلتها دائرة اربد الأولى بـ 6 قوائم

عمان- الغد- انطلقت عملية تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية القادمة، صباح اليوم، من خلال 180 راصد ميداني تم تدريبهم على نماذج معدّة مسبقاً ومستوحاه من الممارسات الدولية الفضلى الخاصة بعملية مراقبة مجريات الترشح، وذلك وفق فريق “راصد” لمراقبة مجريات الانتخابات النيابية القادمة.

وسجل لغاية الساعة 12 ظهراً 73 قائمة انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، ما عدا دائرة المفرق الانتخابية التي لم يسجل فيها أي قائمة حتى 12 ظهراً، وتبين أن عمان الثانية سجل بها 9 قوائم انتخابية تلتها دائرة اربد الأولى بـ 6 قوائم انتخابية.

وعلى صعيد المترشحات والمترشحين فقد وصل تعدادهم إلى 420 مترشحة ومترشح منهم 326 ذكور و 94 إناث، ويذكر أنه تم تسجيل قائمتين مكونتين من سيدات فقط وهم قائمة نشميات الهية في دائرة الكرك الانتخابية وقائمة النشميات دائرة عجلون الانتخابية.

وقد اتسمت انطلاقة عملية تسجيل المرشحين بالهدوء النسبي دون أي حوادث عنف أو مشاجرات في أي من دوائر الانتخاب، حيث افتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباحاً في جميع دوائر المملكه، وأظهرت عملية التسجيل كفاءة عالية للجان الانتخاب في استقبال وتسجيل القوائم الانتخابية.

ووفق البيانات التي أوردتها فرق الرصد الميدانية فقد تم تجهيز مراكز التسجيل لاستقبال القوائم الانتخابية، وأورد الراصدون أن 90% من مراكز التسجيل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أما المراكز غير الملائمة بسبب وجود مكاتب التسجيل في الطابق الثاني دون وجود مصعد كهربائي وذلك في مركزي تسجيل الزرقاء الأولى وعمان الثانية.

وأورد فريق الرصد في دائرة العقبة عن اختلالات تتعلق بتأخير تسجيل القوائم الانتخابية وذلك بسبب المعيقات التي واجهتها القوائم والمترشحون في دفع التأمينات الخاصة بالحملات الدعائية وذلك لدى سلطة منطقة العقبة الخاصة، مما ساهم في تأخير تسجيلهم والحد من سلاسة عملية التسجيل، وفي تمام الساعة ١١ صباحاً تم حل الإشكالية بعد اتصالات وردت من الهيئة المستقلة للانتخاب.