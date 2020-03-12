“راصد”: 87% من الناشطات يطالبن بوثيقة أخلاقية تحكم عمل مستخدمي وسائل التواصل

هديل غبون

عمان– أظهرت دراسة أجراها مركز الحياة راصد أن 87.2% من الناشطات اللواتي أجريت عليهن الدراسة، يعتقدن بوجوب وجود وثيقة أخلاقية تحكم عمل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 42% منهن تعرضن للتنمر الالكتروني خلال فترات استخدامهن للتواصل الاجتماعي.

وأطلق راصد الدراسة اليوم الخميس، برعاية وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، مستهدفا عينة من 205 سيدات، شكل 47.8% منهن سيدات منتخبات مقابل 52.2% سيدات ناشطات.

وأظهرت الدراسة أن 71.8% شعرن أن جنس مستخدم التواصل الاجتماعي يؤثر في التنمر الالكتروني.

وتصدرت الموضوعات الاجتماعية القضايا التي تعرضت لها الناشطات خلالها للتنمر بواقع 34.6%.

واشارت عينة الدراسة أن 54.7% ممن يقومون بالتنمر هم الذكور، وأن 15.8% من الناشطات قمن بالتنمر لسبب ما.

وكشفت الدراسة أيضا على أن 35.1% من العينة تعتقد أن السيدات في المناصب السياسية تعرضن للتنمر بدرجة كبيرة.

فيما رأت 55.4% من العينة أن التنمر الإلكتروني يؤثر على مستوى إنجاز السيدات في المجال السياسي.

وأظهرت 40.7% من العينة أن نظرة المجتمع للدور النمطي للسيدات هي المنظومة السائدة التي يحكم من خلالها على السيدات الناشطات.

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