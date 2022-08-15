راغب علامة يعيد بأغنياته ذكريات عشقها الجمهور

أحمد الشوابكة

الفحيص- أشعل السوبر ستار النجم اللبناني راغب علامة، حماس الجماهير بمجموعة من الأغنيات التي قدمها مساء أول من أمس، في الحفل الذي أحياه على المسرح الرئيسي لمهرجان الفحيص الذي يحمل عنوان “الأردن تاريخ وحضارة” في طبعته الثلاثين.

وحمل السوبر ستار في جعبته ووجدانه الفرح والسعادة إلى الجمهور الذي ملأ ردهات المسرح، وسط انسجام مع أداء مطربهم المحبوب، مرددين معه كل أغنياته التي قدمها في الحفل بحماس وتفاعل، فلبى علامة مطالب بتقديم المزيد من أغنياته القديمة (طب ليه، حلوة يا أم الخال، يا بنت السلطان، لو شباكك، مغرم يا ليل، آسف حبيبتي، وقلبي عشقها)، وغيرها من أغنياته التي لاقت رواجاً طيلة مسيرته الفنية.

وتفاعل الآلاف من الحضور مع السوبر ستار، مقدماً توليفة من أغنياته الجديدة والقديمة، ليستمر ماضياً قدماً متيقظاً، يغني ويطرب بصوته بمرافقة فرقته الموسيقية التي تصعد من نبضها إلى فضاءات المكان المرتدي فرحاً يضيء سريرة المتذوقين والعاشقين للغناء والطرب واللحن والأنعام الموسيقية التي تحاكي الروح.

وغنى السوبر ستار برفقة عازف الجيتار عمر أحمد لمحبي فنه “يا الله أنا اسمي حبيبك، ونسيني الدنيا، وأنا لما بقول إني بحبك”، ليشارك بعد ذلك معه في الغناء طفلة يبلغ عمرها 6 سنوات “أحلى شي بالدنيا الحب” وغنى “يا ريت فيي خبيها” وتبعها بأغنية “بنت السلطان وراغب عطشان”، و”جني جني يا عيوني”، وأغنيات أخرى نالت إعجاب الحضور.

وبدأ السوبر ستار مبتهجاً للحضور الجماهيري الذي فاق المتوقع، مرحباً بكل فرد تمكن من الحضور إلى المسرح، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان والشعب الأردني على هذه الحفاوة البالغة التي حظي بها.

واستطاع السوبر ستار، أن يحافظ على جماهيريته الواسعة طوال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 40 عاما، ليمتلئ حفله الأخير بحضور فاق (6) آلاف شخص، أخذهم معه لفسحة طربية استثنائية، عندما استقبله جمهوره بعاصفة من التصفيق والهتاف، بعد صعوده على المسرح، وعلى مدار ساعتين، ذهب بمشاعر جمهوره لحالات الغرام والشوق أحياناً، وفي العتب واللوم أحياناً أخرى، إذ تغنى بـ”نسيني الدنيا”، وغيرها من الأغنيات التي قام الجمهور بترديد كلماتها معه، وسط حالة من التفاعل الواسع.

وألهب علامة أركان المسرح أثناء تقديمه تشكيلة واسعة ومتنوعة، من أغنياته الكلاسيكية التي تحمل عبق تراث العصر الذهبي للغناء والموسيقا العربية، إضافة إلى الغناء الفلكلوري اللبناني بأسلوبه ذي الطابع المميز، الذي اشتهر باتزانه وحضوره المبهر، كونه يمتلك حنجرة ذهبية ذات صوت متميز، ليحقق نجاحاً باهراً يضاف إلى مسيرته الفنية التي بدأها العام 1980، أثناء مشاركته في برنامج “ستوديو الفن”، حينما فاز بالمركز الأول عن فئة الأغنية الشعبية.

واجتذب السوبر ستار الجمهور إلى عالمه الغنائي الذي شدا فيه بأجمل ما غناه طيلة مسيرته الفنية التي قدم فيها العديد من الأغنيات والحفلات داخل الوطن العربي وخارجه، واشتهر علامة بعاطفته الجياشة وتألقه بالشفافية التي أدهشت شجون الجمهور العاطفية التي تفيض بالأحاسيس في حضرة هذا الفنان وأدائه الرائع، فهو يجمع بين الأغنيات التقليدية التي انبثقت عن الحياة الشعبية وبين تركيبتها الموسيقية الخاصة، ليثبت روحاً متجددة في أعماله الغنائية.

واجتمع علامة بأدائه الغنائي وأناقة وسلاسة أنغام الآلات الموسيقية لفرقته التي تميزت بالعزف وساندت المطرب في مهمته الغنائية، فالتألق الآسر والعواطف الجياشة للآلات الموسيقية أسهمت بإدخال الفرح والسعادة للجمهور الذي لم يهدأ طيلة مدة الحفل التفاعل مع علامة وفرقته.

وعرف السوبر ستار بموهبته الغنائية المتميزة التي أشاعت الفرح بطيف واسع من الأساليب الموسيقية من الغناء بروح العصر، فقد تمرس في الأغنيات الشعبية وكرس نفسه لنشر التراث الغنائي لمنطقة الشرق الأوسط إلى جميع أرجاء العالم.

وفي ختام الحفل، كرم المدير التنفيذي لمهرجان الفحيص أيمن سماوي، الفنان اللبناني راغب علامة بدرع المهرجان، تقديراً لمشاركته في فعاليات المهرجان.