حياتنافنون

راغب علامة يوجه عبارات لاذعة “للنظام اللبناني”

منذ 3 ساعات
راغب علامة
راغب علامة

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عمّان-الغد- وجّه الفنان اللبناني، راغب علامة، انتقادا لاذعا “للنظام اللبناني”، واصفا إياه بأنه “نظام فاسد، ومجنون، وبلا أخلاق، ومنحرف، وموبوء”.

وغرّد علامة عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “نظام فاسد، نظام مجنون، نظام بلا أخلاق، نظام منحرف، نظام موبوء.. نظام خائن، نظام شحّاد، نظام للتهجير، نظام للسرقة والنهب..  نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزة ولا تقدُّم ولا وطنية.. هذا هو النظام اللبناني، هكذا أرادوه من يحكموه”.

ويعيش لبنان حاليا في دوامة تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مطالبات شعبية بالإصلاح ومكافحة الفساد، عقب أحداث شهدتها البلاد مؤخرا أبرزها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، الذي خلف دمارا كبير.

وأسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن تشريد الكثيرين نتيجة دمار بيوتهم من جراء الانفجار الضخم، وانعكست أثاره بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

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