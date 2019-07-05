رافاييل فاران يستعد لإصدار فيلم وثائقي

مدن – سيصبح لاعب ريال مدريد رافاييل فاران اخر لاعبي الفريق الذين لديهم فيلم وثائقي عن حياتهم ومسيرتهم.

وبعمر الـ 26 عاما، فاز الفرنسي بالعديد من الألقاب في كرة القدم ابرزها كأس العالم، دوري ابطال اوروبا، الدوري الإسباني وغيرهم.



وأعلنت شركة أمازون برايم انها ستعرض فيلم وثائقي عن فاران مؤلف من ثلاثة اجزاء، وسيتم عرضه قبل نهاية السنة الحالية.

وتحدث الفرنسي عن الفيلم قائلا: “لقد كنت أفكر بالموضوع منذ بعض الوقت، بعمر ال 26 بين الشباب والخبرة، لقد مررت بالكثير، وقلت بعدها لما الإنتظار؟ اريد لهذا الوثائقي ان يكون حقيقي وان اكون مسرورا بذلك”. -(وكالات)