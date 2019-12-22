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رافضو الغاز الإسرائيلي للنواب: النداء الأخير (فيديو)

منذ 6 ساعات
محتجون على اتفاقية الغاز الإسرائيلي أمام مجلس النواب اليوم (تصوير ساهر قدارة)

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عمان- الغد- طالب محتجون على اتفاقية الغاز الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمام مجلس النواب، بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وأشاروا إلى أنّ “هذه الاتفاقية عار وتطبيع وليست في صالح الأردن”، رافعين في الوقت نفسه شعارات “غاز العدو احتلال”.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة دعا في جلسة اليوم الأحد، اللجنة القانونية النيابية الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً.

وكانت النائب وفاء بني مصطفى طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون الغاء إتفاقية الغاز الاسرائيلي، حيث أوضح رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، ان المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.

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