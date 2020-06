راكيتيتش يتطلع للفوز بالعديد من الالقاب مع برشلونة

بلجراد – يتطلع لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش للعودة للملاعب، وواثق من أنه سيحقق العديد من البطولات مع فريقه، حيث يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة قبل أسبوع على استئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقا لما صرح به لبوابة (Tportal) الكرواتية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما: “لا ينبغي أن أفكر في أمور أخرى. لقد تدربت بشكل جيد هذه الأيام، وأشعر أنني بحالة جيدة ومقتنع بأنني سأبقى في برشلونة مزيد من الوقت”.

وبعدما أكد أن كرة القدم هي أهم شيء بالنسبة له، أعرب عن رغبته في أن يكون “ببساطة سعيدا” وأن “يستمتع” بمجرد استئناف البطولة.

