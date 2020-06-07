راكيتيتش يتطلع للفوز بالعديد من الالقاب مع برشلونة

بلجراد – يتطلع لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش للعودة للملاعب، وواثق من أنه سيحقق العديد من البطولات مع فريقه، حيث يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة قبل أسبوع على استئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقا لما صرح به لبوابة (Tportal) الكرواتية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 32 عاما: “لا ينبغي أن أفكر في أمور أخرى. لقد تدربت بشكل جيد هذه الأيام، وأشعر أنني بحالة جيدة ومقتنع بأنني سأبقى في برشلونة مزيد من الوقت”.

وبعدما أكد أن كرة القدم هي أهم شيء بالنسبة له، أعرب عن رغبته في أن يكون “ببساطة سعيدا” وأن “يستمتع” بمجرد استئناف البطولة.

Rakitic determined to succeed at Barcelona still https://t.co/DdqOm6zFO1 — SPORT English (@Sport_EN) June 7, 2020

وقال الدولي الكرواتي الذي أثار وضعه مع الفريق الكتالوني تكهنات الصحف الرياضية “هذا يعني الاستمرار في الفوز بألقاب مع برشلونة”.

وفي هذا الصدد، أكد راكيتيتش أنه يريد استكمال عقده مع البرسا، الذي ينتهي في عام 2022، مبرزا أن عائلته تشعر بالراحة في برشلونة، وفيما يتعلق باستئناف الليجا، اعتبر أنه من الضروري “الاستعداد من اليوم الأول إذا أردنا الفوز باللقب” لاعتباره أن الدوري “صعب ومتكافىء وجميع المباريات ستكون صعبة”.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، تنبأ بأن “لا شيء سيبقى كما هو”، موضحا أنه سيفتقد الجمهور، وسيعود برشلونة لمنافسات الليجا للدفاع عن الصدارة التي ينفرد بها بفارق نقطتين فقط مع ريال مدريد الوصيف. (إفي)