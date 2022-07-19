راكين سعد تشارك في لجنة تحكيم “أيام عمّان لصناعة الأفلام”

تشارك الممثلة الأردنية راكين سعد كعضوة في لجنة تحكيم أيام عمان لصناعة الأفلام، والتي تُقام في ضوء الدورة الثالثة من مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم، في الفترة ما بين 20 وحتى 27 يوليو المقبل.

وبجانب راكين سعد، تشمل قائمة أعضاء لجنة التحكيم التي تستضيفها أيام عمان لصنّاع الأفلام صانع الأفلام رشيد مشهراوي والمنتجة السينمائية ميريام ساسين والمستشار الثقافي محمد بن جبور وقيّمة ومؤرخة الفن ريم فضّة، بجانب أنه تم اختيار 18 مشروعاً لكل من فئتي التطوير وما بعد الإنتاج من بين 85 طلبًا.

وقد حققت راكين سعد نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد بطولتها لمسلسل ريفو، والذي انطلق حصريًا على منصة Watch It، ونال استحسان الجمهور والنقاد، حيث قدمت شخصية مريم التي تسعى لإخراج سيناريو والدها المتوفي، لتخوض بعمق رحلة استكشاف لباند ريفو أحد أشهر الفرق الموسيقية بالتسعينات.

وقد لمع نجم راكين سعد مؤخرًا بأدوار مركبة قدمتها في الفترة الأخيرة، كان أبرزها شخصية نوف في الجزء الأول من مسلسل مدرسة الروابي، والذي انطلق على منصة نتفلكس وتصدر تريند المنصة عربيًا طوال فترة عرضه، كما شاركت في فيلم العارف، ونافست في موسم رمضان 2018 بمسلسل بالحجم العائلي مع النجم القدير يحيى الفخراني، واشتهرت بشخصية مليكة في مسلسل واحة الغروب،

شاركت راكين في العديد من الأعمال العربية مثل فيلم المختارون، ومسلسل سمرقند وفيلم 3000 ليلة والذي مثّل الأردن في القائمة الأولية لجوائز الأوسكار. حصلت راكين على بكالوريوس في فنون الدراما من جامعة اكستر البريطانية، وشاركت في العديد من ورش العمل وكورسات التمثيل في السينما والتلفزيون في مونتريال ومصر.