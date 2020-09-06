رالي استونيا : تاناك يتوّج في أوّل رالي لبلاده على الساحة العالمية

تارتو (إستونيا) – أحرز الاستوني أوت تاناك بطل العالم لقب النسخة الاولى من رالي بلاده ضمن بطولة العالم للراليات الأحد، رافعا حدة المنافسة على صدارة ترتيب السائقين.

وجاء زميل تاناك في فريق هيونداي الإيرلندي كريغ بين ثانيا، فيما حلّ الفرنسي سيباستيان أوجييه متصدر ترتيب البطولة وبطل العالم ست مرات ثالثا على تويوتا.

قال تاناك بعد تتويجه الاول هذا الموسم “هذا رائع بالطبع. لدينا معرفة سابقة هنا. إذا شاركت في بلادك فانت تحظى بدعم مواطنيك. لذا فالأمر رائع. أنا سعيد جدا للفوز بأول رالي لبلادي في بطولة العالم”.

وكان الرالي الجولة الرابعة من بطولة العالم، لكن الاوّل منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقف المنافسات بعد رالي المكسيك في آذار/مارس الماضي.

وكان رالي استونيا سينضم الى بطولة العالم العام المقبل، بعدما كان حدثا ترويجيا في 2019، لكن كورونا قلب المعطيات وروزنامة البطولة.

وأجري الرالي على طرق غابات عامة، وفقا للبروتوكول الصحي مع اجمالي 16 ألف متفرج، وصلوا عبر ممرات إلى مناطق معيّنة حيث اقتصر الحشد على ألف شخص.

وتصدر تاناك الترتيب منذ المرحلة الثانية صباح السبت، ووسّع الفارق سريعا قبل احكام سيطرته الاحد.

واحتفظ اوجييه بصدارة ترتيب السائقين (79 نقطة) أمام زميله الويلزي ألفين ايفانز (70)، فيما ارتقى تاناك من المركز الخامس إلى الثالث (66 نقطة)، على حساب الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا ياريس) والبلجيكي تيري نويفيل (هيونداي) المنسحب في استونيا.

ويقام الرالي المقبل في تركيا (18-20 أيلول/سبتمبر) قبل الانتقال إلى إيطاليا (8-11 تشرين الأول/اكتوبر) وبلجيكا التي تستهل مشوارها في بطولة العالم بين 19 و22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتضمن البطولة سبع مراحل فقط بحسب الروزنامة المعدّلة، من ضمنها الراليات الثلاثة الأولى التي أقيمت في مونتي كارلو والسويد والمكسيك بين أواخر كانون الثاني/يناير ومنتصف آذار/مارس. – (أ ف ب)