رالي “باها الأردن” الدولي يستقطب الأبطال إلى سحر وادي رم

أيمن وجيه الخطيب

عمان – يفتتح الأردن ذراعيه، من خلال بوابة وادي رم لإستضافة منافسات رالي باها الأردن (الجولة السابعة من “فيا” كأس العالم لراليات الكؤوس كانتري القصيرة – باها)، لموسم 2019، والذي تقام منافساته خلال الفترة من 19 الى 21 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وتبلغ المسافة الإجمالية لباها الأردن الدولي 807.49 كيلومترات، منها 453 كيلومتراً مراحل خاصة، خاضعة للتوقيت، و354.49 كيلومتراً مراحل وصل.

وتستضيف العقبة نقطة انطلاق واختتام رالي باها الأردن،

وأقيمت العام الماضي 2018، النسخة التجريبية لباها الأردن، كحدث مرشح للإنضمام إلى جولات بطولة راليات الباها، وكان الفوز في تلك النسخة من نصيب السائق السعودي عيسى الدوسري.

وتنطلق منافسات “باها الأردن” من خلال حفل إستعراضي بمدينة العقبة يوم 19 أيلول (سبتمبر) الحالي، بينما تبدأ المنافسات الفعلية يوم 20 منه، في منطقة وادي رم الشهيرة بمناظرها الصحراوية والصخرية الخلّابة والوانها الساحرة، حيث سيخوض المُتسابقون المرحلة الخاصة الأولى “الصالحية” بطول 180 كم، بينما تقام مرحلة استعراضية خاصة طولها ثلاثة كيلومترات في مدينة العقبة.

ويستأنف المشاركون منافسات اليوم الثاني والأخير يوم السبت الموافق لـــ21 من نفس الشهر، بخوض مرحلتَيْن خاصتين، الثانية “القويرة”، بالفترة الصباحية ويبلغ طولها 90 كم، والمرحلة الخاصة الثالثة والأخيرة “وادي رم”، بعد الظهر ويبلغ طولها 180 كم.

وتختتم منافسات السباق بمدينة العقبة يوم 21 الحالي، في الساعة السابعة والنصف مساءً لتتويج الفائزين في فئاتهم وتوزيع الكُؤوس.

وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات، أن الفئات المسموح لها بالمشاركة: هي “تي 1” للسيارات النموذجية “بروتوتايب”، و “تي 2″ لسيارات الإنتاج التجاري المتسلسل، و”تي 3” للمركبات الخفيفة المكشوفة “باغي”.

وسيتم الاعلان عن قائمة المشاركين يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن صحراء رم، كانت قد استضافت تصوير فيلم “المريخي”، وهو فيلم خيال علمي أميركي أنتج في العام 2015، عن رواية المريخي للكاتب آندي وير، وفيلم “علاء الدين” وهو فيلم رومانسي خيالي موسيقي أميركي تم إنتاجه في سنة 2019، وفيلم “حرب النجوم” الجزء التاسع العام 2018 بمنطقتي وادي رم والشاكرية في الأردن، كمواقع مذهلة بمناظرها الطبيعية لتمثيل مجرة فضائية بعيدة والفيلم العالمي الشهير “لورنس العرب”، والذي فاز بالعديد من جوائز “الأوسكار” فيه العام 1962.

ناصر الدين : هدفنا الأرتقاء لأرفع المستويات

ومع بدء الحملة الإعلامية لرالي “باها الأردن”، قالت مسؤولة التسويق والإعلام داليا ناصر الدين: “تم ربط طبيعة منطقة وادي رم الفريدة من نوعها في العالم بطبيعة “المريخ”، وتم ربط الفكرة نظرا لتشابه تضاريسه مع تضاريس المريخ وللفت أنظار العالم نحو منطقة رم، وكمنظومة لا تتجزأ من الرياضة والسياحة الأردنية إرتأت الأردنية لرياضة السيارات الترويج للأردن سياحيا ودمج رياضة السيارات برالي باها الأردن الدولي، حيث تشكل طبيعة “رم” تحديا ممتعا للمتسابقين، وهي من أجمل المناطق في الأردن وربما في العالم كله، كما تشهد منطقة العقبة السياحية الحفل الإفتتاحي والختامي لرالي باها الأردن”.

وأضافت ناصر الدين: “مع انطلاق الحملة الترويجية والتسويقية لرالي باها الأردن في كافة محافظات المملكة، تتطلع الأردنية لرياضة السيارات لرؤية المتابعين من عشاق المغامرة والتحدي خلال أيام السباق، وهدفنا هو الإرتقاء إلى أرفع المستويات في كافة المحافل الرياضية العالمية، ولطالما كان الأردن سباقا لاستضافة أنشطة رياضية عالمية بنجاح مبهر في عالم المحركات، وأخص بالشكر هنا الشركات الداعمة من مؤسسات حكومية وخاصة لدعمها لرالي باها الأردن بكافة جوانبه”.

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