رالي تركيا: إيفانز يفوز ويتصدر الترتيب العام أمام أوجييه

مارماريس (تركيا) – أحرز الويلزي ألفين إيفانز سائق تويوتا لقب رالي تركيا الاحد متقدما البلجيكي تييري نويفيل والفرنسي سيباستيان لوب (هيونداي)، فانتزع صدارة ترتيب بطولة العالم بعد انسحاب زميله الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا).

وهذه المرحلة الخامسة من اصل سبع قبل مرحلتين سردينيا وبلجيكا.

وبعد تعرضه لثقب في اطاره افقده نحو دقيقة في المرحلة الخاصة التاسعة صباح الاحد، على غرار نويفيل ولوب بطل العالم تسع مرات، وقع اوجييه بطل العالم ست مرات ضحية عطل في محركه في المرحلة الخاصة الحادية عشرة، ما دفعه الى الانسحاب في وقت كان يبحث فيه عن الصعود على المنصة.

وكان نويفيل متقدما بفارق 33 ثانية عن اوجييه ولوب مطلع اليوم الثالث الاخير من الرالي، لكنه تعرض لثقب ايضا مثل اوجييه ولوب، في المرحلة التاسعة التي يخشاها جميع السائقين.

وسمحت هذه السلسلة من الثقوب لايفانز بتصدر الترتيب العام بعد المرحلة العاشرة، بفارق 42 ثانية عن نويفيل و46 عن اوجيه و51 عن لوب.

لكن سيارة اوجييه تجمدت مكانها في المرحلة 11 داخل غيمة من الدخان، ما سمح لايفانز باحراز الرالي الذي غاب عنه الموسم الماضي لاصابة في ظهره.

ورفع ايفانز رصيده في صدارة السائقين الى 97 نقطة مقابل 79 لاوجييه، و70 لكل من الاستوني اوت تاناك بطل العالم المنسحب في تركيا والفنلندي كالي روفانبيرا، فيما يملك نويفيل 65 نقطة في المركز الخامس.

وسمحت المرحلة الخاصة الاخيرة (12) لنويفيل باحراز خمس نقاط اضافية ولتاناك بالبقاء ضمن دائرة المنافسة.

قال ايفانز الذي بدأ اليوم الاخير في المركز الرابع “كانت نهاية اسبوع قاسية. اعتقدنا امس ان حظوظنا انتهت لتحقيق الفوز. حاولنا القيادة بشكل جيد والبقاء في منتصف المسار”.

تابع ايفانز المتوج في المرحلة الثانية في السويد “انا مدرك ان الحظ يجب ان يلعب لمصلحتك قليلا، ولا احب ان ارث المراكز من غيري بهذه الطريقة”. – (أ ف ب)