رالي تركيا: انسحاب الاستوني تاناك من المرحلة الثالثة

مارماريس (تركيا) – انسحب حامل اللقب الاستوني أوت تاناك صباح السبت من المرحلة الثالثة لرالي تركيا، الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات، بسبب عطل في مساعد المقود، بحسب ما أفاد فريقه الكوري الجنوبي هيونداي.

وعاد تاناك المتوج بلقب البطولة العالمية الموسم الماضي الى دائرة المنافسين على اللقب، بفوزه مطلع الشهر الحالي برالي بلاده بعد عودة عجلة المنافسات للدوران اثر توقف قسري لحوالي 6 اشهر وتقليص عدد الجولات (7 بدلا من 13) جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتمد سائق هيونداي الذي حل في المركز السابع مع نهاية المرحلتين الاولى والثانية الجمعة، استراتيجية هجومية لتعويض تأخره مع بداية اليوم الثاني للمنافسات، إلا انه وقع في المحظور إثر خروج سيارته عن المسار قبل 6 كيلومترات من نهاية المرحلة الثالثة (31,79 كلم) من دون أن يتمكن من السيطرة عليها.

وخرج تاناك مع ملاحه ومواطنه مارتن يارفوجا سالمين من الحادث، فيما تلقت آمال الفريق الاستوني بالاحتفاظ باللقب العالمي ضربة قوية، علما أن تاناك يحتل المركز الثالث في ترتيب السائقين برصيد 66 نقطة خلف المتصدر وبطل العالم ست مرات الفرنسي سيباستيان أوجييه (79) والويلزي إلفين إيفانز (70).

وأشار فريق هيونداي أن الطاقم الفني سيعمد إلى الكشف على العطل الميكانيكي الذي اصاب السيارة قبل خروجها عن المسار فور عودة السائق والملاح إلى موقف الصيانة في مرماريس، مع إمكانية العودة الاحد إلى المنافسات عن طريق “الرالي2”.

ويتصدر الفائز في تركيا العام الماضي أوجييه (تويوتا) الرالي بعد مرور أربع مراحل خاصة بالسرعة، أمام سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل وإيفانز (تويوتا) وبطل العالم تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب (هيونداي) المتصدر الاولي في افتتاح المنافسات. – (أ ف ب)