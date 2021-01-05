رالي دكار: العطية يحرز المرحلة الثالثة والصدارة تبقى لبيرتهانسل

وادي الدواسر (السعودية) – أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا) الثلاثاء المرحلة الثالثة من رالي دكار 2021 لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 630 كلم، بينها 403 كلم مخصصة للسرعة في وادي الدواسر جنوب السعودية، بزمن قدره 3 ساعات و17 دقيقة و39 ثانية، ما سمح له بالصعود الى المركز الثاني في الترتيب العام خلف الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي احتفظ بالصدارة.

وهو الفوز الثالث للقطري الفائز باللقب ثلاث مرات أعوام 2011 و2015 و2019 في النسخة الثانية التي تستضيفها السعودية، بعد أن فاز السبت بالمرحلة الاستعراضية التي لا تدخل في حسابات التوقيت الإجمالي، والإثنين بالمرحلة الثانية.

وتقدم العطية بفارق دقيقتين و27 ثانية على زميله في فريق تويوتا غازو رايسينغ الجنوب إفريقي هنك لاتيغان، فيما جاء الأسطوري بيترهانسل، الساعي على متن ميني الى لقبه الثامن في فئة السيارات والرابع عشر بالمجمل (فاز بلقب الدراجات 6 مرات)، ثالثا بفارق 4 دقائق و5 ثوان.

أما سائق ميني الآخر الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب الذي فاز الإثنين بالمرحلة الفعلية الأولى، فعانى اليوم بسبب خطأ ملاحي وخسر الكثير من الوقت، منهيا المرحلة في المركز السابع عشر بفارق أكثر من 31 دقيقة عن العطية، ليتراجع الى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 33 دقيقة و34 ثانية عن زميله بيترهانسل.

ولم يكن وضع سائق تويوتا السعودي يزيد الراجحي الذي حل رابعا الإثنين، أفضل من ساينز إذ تأخر كثيرا في وادي الدواسر بعد توقفه ثلاث مرات، فيما جاء السعودي ياسر حمد بن سعيدان (سنتشوري) والشيخ الإماراتي خالد القاسمي (بيجو) في المركزين الرابع والخامس تواليا مباشرة أمام أسطورة بطولة العالم للراليات الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف بي أر أكس هانتر).

وفي الترتيب العام، بات العطية ثانيا بفارق 5 دقائق و9 ثوان عن بيترهانسل المتصدر، فيما صعد مواطن الأخير ماتيو سيرادوري (سنتشوري) من المركز الرابع الى الثالث مستفيدا من تأخر ساينز كثيرا وتراجعه الى المركز الرابع.

وفي فئة الدراجات، كانت المرحلة من نصيب بطل 2016 و2019 الأسترالي توبي برايس، بعدما سجل 3 ساعات و33 دقيقة و23 ثانية، متقدما على الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) بفارق دقيقة و16 ثانية، فيما جاء النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي أم) ثالثا بفارق دقيقتين و36 ثانية عن المركز الأول.

وانتزع الأميركي سكايلر هوس (كاي تي أم) صدارة الترتيب العام من الفائز بمرحلة الإثنين الإسباني خوان باريدا (هوندا) بعد أن حل رابعا، متقدما على بانيديس والفرنسي كزافييه دو سولتريه، فيما تراجع باريدا الى المركز الثامن بفارث 9 دقائق وثانيتين بعد أن حل في المركز الثلاثين.

ولم تكن حال حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك (هوندا) أفضل من بريدا، إذ أنهى المرحلة في المركز العشرين وتنازل عن وصافة الترتيب العام وأصبح في المركز الثالث عشر بفارق 12 دقيقة و50 ثانية عن الصدارة.

وينطلق المتنافسون الأربعاء من وادي الدواسر نحو الرياض في المرحلة الرابعة التي تمتد لمسافة 813 كلم، بينها 337 كلم خاضعة للتوقيت.

– ترتيب المرحلة الثالثة في فئة السيارات:

1- القطري ناصر العطية (تويوتا) 3.17:39 ساعة

2- الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) بفارق 2,27 دقيقة

3- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) بفارق 4,05 د

4- السعودي ياسر السعيدان (سنتشوري) بفارق 7,09 د

5- الشيخ الإماراتي خالد القاسمي (بيجو) بفارق 12,31 د

– الترتيب العام:

1- بيترهانسل 10.39:02 ساعة

2- العطية بفارق 5,09 دقيقة

3- سيرادوري بفارق 26,21 د

4- ساينز بفارق 33,34 د

5- البولندي ياكوب بريغونسكي (تويوتا) بفارق 44,22 د (عوقب باضافة دقيقتين الى توقيته)

– ترتيب المرحلة الثالثة في فئة الدراجات:

1- الاسترالي توبي برايس (كاي تي ام) 3.33:23 ساعة

2- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) بفارق 3,16 دقيقة (عوقب بدقيقتين)

3- النمسوي ماتياس فالكنر (كاي تي ام) بفارق 4,36 د (عوقب بدقيقتين)

4- الأميركي سام هوس (كاي تي ام) بفارق 7,16 د (عوقب بدقيقتين)

5- البريطاني سام سندرلاد (كاي تي ام) بفارق 8,24 د

– الترتيب العام:

1- هوس 12.05:48 ساعة (عوقب بدقيقة)

2- دو سولترييه بفارق 28 ثانية

3- برايس بفارق 52 ث

4- بينافيديس بفارق 1.33 دقيقة (عوقب بدقيقتين)

5- سندرلاد بفارق 4,27 د . – (أ ف ب)