رالي دكار: العطية يرغب مشاركة قطر في التنظيم مع السعودية

الدوحة – عبّر بطل الراليات القطري ناصر العطية عن رغبته في مشاركة بلاده تنظيم رالي دكار الصحراوي، الذي استضافت السعودية نسخته الثانية والاربعين في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال العطية المتوج بلقب الرالي أعوام 2011 و2015 و2019 في حديث مع قناة “بي ان سبورتس” القطرية “سمعنا منذ يومين خبرا عن منظمي رالي دكار حول استعدادهم للنسخة الثانية التي ستقام في السعودية، وطبعا الفكرة جاءت من المنظمين انهم سيدمجون دولتين، لكن لا نعلم اي دولة ستكون”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته الإمارة. مذاك، أغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية، وحظرت السفر الى هذا البلد وعلقت التعاون التجاري.

وعن أمله في ان تكون الدولة المنظمة قطر، أضاف السائق البالغ 49 عاما “نتمنى ذلك، نحن في حصار، ونتمنى ان تكون الامور افضل وتكون العودة سريعة بين قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وكانت السعودية استضافت الرالي العريق للمرة الاولى في تاريخها، بعد تنظيمه لنحو عشر سنوات في اميركا الجنوبية.

واحرز لقب السيارات الاسباني المخضرم كارلوس ساينز (ميني جون كوبر ووركس)، متفوقا بفارق 6 دقائق على العطية سائق تويوتا هايلوكس.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، يمضي العطية معظم وقته في منزله مع اشقائه في مزرعة العائلة “أعمل على الجانب الجسدي كي أكون جاهزا بعد عودة الامور الى طبيعتها. هناك الكثير من الامور كي اقوم بها وابقي نفسي منشغلا”.

تابع الرياضي المتعدد المواهب والمتوج ببرونزية السكيت في الرماية في اولمبياد لندن 2012 “أنا محاط بالعائلة الآن، خصوصا اشقائي. لدي ستة اشقاء وهناك الكثير لنتحدث عنه. ألقى دعما كبيرا منهم، داخل وخارج عالم الرياضة الميكانيكية”. – (أ ف ب)