رالي دكار: “الماتادور” ساينز يظفر باللقب الثالث في مسيرته – فيديو

القدية (السعودية) – أثبت سائق ميني الإسباني المخضرم كارلوس ساينز (57 عاما) الجمعة أنه لا يزال الأسرع بتتويجه بلقب النسخة الثانية والأربعين من رالي دكار الصحراوي التي اقيمت في السعودية للمرة الأولى، وذلك في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة بين حرض والقدية.

🏁 🏁 🏁 🏁 🏁

After more that 7,500kms of dust, pain and rallying in Saudi Arabia here are the finishers of the Dakar 2020 – presented by @Aquafina#Dakar2020 https://t.co/FC95D8ZadR

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2020