رالي دكار: المرحلة الثانية من نصيب الجنوب إفريقي دو فيلييه – فيديو

نيوم (السعودية) – أحرز السائق الجنوب افريقي جينييل دو فيلييه (تويوتا) الإثنين لقب المرحلة الثانية في فئة السيارات لرالي دكار الصحراوي الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى.

واجتاز المخضرم دو فيلييه (47 عاما) الذي دأب على المشاركة في أشهر رالي صحراوي في العالم، مسافة 401 كيلومتر بين الوجه ومدينة نيوم المستقبلية بزمن 3:37,20 ساعات، متقدما بفارق ثلاث دقائق و57 ثانية على الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا (ميني) الذي تصدر الترتيب العام أمام الاسباني كارلوس ساينز (ميني).

وفي مشاركته الأولى في رالي دكار، تعرض بطل العالم السابق لسباقات الفورمولا واحد الإسباني فرناندو الونسو لأولى المشاكل الميكانيكية في سيارته عندما فقد إحدى عجلاتها.

وعلى رغم تمكنه من إكمال السباق بعد تبديل العجلة، خسر ألونسو ساعتين ونصف ساعة في السباق.

وفي فئة الدراجات، حسم البوتسواني روس برانش (كاي تي أم) المركز الأول في المرحلة الثانية ليحقق باكورة انتصاراته في هذا السباق.

وتقدم برانش بفارق دقيقة و24 ثانية عن البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) الذي تصدر الترتيب العام في هذه الفئة.

