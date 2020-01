رالي دكار: سندرلاند يحرز المرحلة الرابعة في فئة الدراجات – فيديو

نيوم (السعودية) – احرز الانجليزي سام سندرلاند (كاي تي أم) المرحلة الرابعة من رالي دكار لفئة الدراجات الممتدة على مسافة 453 كيلومتر من مدينتي نيوم والعلا السعوديتين الاربعاء.

وتقدم سندرلاند على التشيلي خوسيه اينياسيو كورنيخو فلوريمو والارجنتيني كيفن بينافيديس (كلاهما مع هوندا) بفارق دقيقتين و11 ثانية عن الاول، و3 دقائق و46 ثانية عن الثاني.

