رالي دكار: سندرلاند يحرز المرحلة الرابعة في فئة الدراجات – فيديو

نيوم (السعودية) – احرز الانجليزي سام سندرلاند (كاي تي أم) المرحلة الرابعة من رالي دكار لفئة الدراجات الممتدة على مسافة 453 كيلومتر من مدينتي نيوم والعلا السعوديتين الاربعاء.

وتقدم سندرلاند على التشيلي خوسيه اينياسيو كورنيخو فلوريمو والارجنتيني كيفن بينافيديس (كلاهما مع هوندا) بفارق دقيقتين و11 ثانية عن الاول، و3 دقائق و46 ثانية عن الثاني.

ونجح سندرلاند الفائز برالي دكار العام 2017 في انتزاع الفوز في هذه المرحلة في الرمق الاخير بطريقة مثيرة.

اما متصدر الترتيب عند انطلاق هذه المرحلة، الاميركي ريكي برابك (هوندا) فاكتفى باحتلال المركز السابع لكنه احتفظ بالمركز الاول متقدما على فلوريمو بفارق دقيقتين و30 ثانية وبفارق 8 دقائق و31 ثانية عن بينافيديس صاحب المركز الثالث في الترتيب العام.

اما الاسترالي توبي برايس (كاي تي أم) حامل اللقب، فحل في المركز الثامن بفارق اكثر من 3 دقائق عن سندرلاند وهو يحتل المركز الرابع في الترتيب العام . – (أ ف ب)