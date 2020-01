رالي دكار: كوينتانيا يتفوق على برايس في المرحلة التاسعة – فيديو

حرض (السعودية) – تفوق التشيلي بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا) على حامل اللقب الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم)، وأحرز المرحلة التاسعة من رالي دكار الصحراوي المقام بنسخته الثانية والأربعين في السعودية، ما سمح له بتضييق الخناق على الأميركي ريكي برابيك (هوندا) في ترتيب فئة الدراجات.

وأنهى ابن الـ33 عاما المرحلة التاسعة التي أقيمت بين وادي الدواسر وحرض لمسافة 891 كلم، بينها 415 كمرحلة خاصة للسرعة، في الصدارة بفارق دقيقة و54 ثانية عن برايس الثاني، فيما حل الإسباني خوان باريدا بورت ثالثا بفارق دقيقتين و42 ثانيا.

وحجم برابيك الأضرار بعدما جاء في المركز الرابع بفارق ثلاث دقائق و55 ثانية عن كوينتايا الذي عزز مركزه الثاني في الترتيب العام وأصبح على بعد 20 دقيقة و53 ثانية من منافسه الأميركي المتصدر، فيما يحتل برايس المركز الثالث بفارق 26 دقيقة و43 ثانية عن الصدارة قبل ثلاث مراحل على ختام الرالي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية بأكملها.

وعاد الدراجون الثلاثاء الى الصحراء السعودية بعد غابوا عن منافسات الإثنين، كما حال فئة الدراجات الرباعية “كواد”، وذلك نتيجة مصرع الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس الأحد.

ولقي ابن الـ40 عاما مصرعه بعد أن سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة السابعة التي أقيمت بين الرياض ووادي الدواسر، وذلك في مشاركته الثالثة عشرة في الرالي الذي حقق أفضل نتيجة فيه عام 2015 بالحلول في المركز الثاني.

That's some Lord of the Rings looking scenery 💍

📷 / A.S.O / C. Lopez#Dakar2020 pic.twitter.com/puUKGphimq

— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2020