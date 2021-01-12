رالي دكار: 3 ثقوب تقلص آمال العطية في انزال بيترهانسل عن الصدارة

نيوم (السعودية) – تعرّضت إطارات سيارة القطري ناصر العطية لثلاثة ثقوب الثلاثاء في نيوم السعودية ضمن المرحلة التاسعة من رالي دكار الصحراوي، وقلصت آماله في منافسة المتصدر الفرنسي ستيفان بيترهانسل الذي ابتعد عنه بفارق نحو 18 دقيقة قبل ثلاثة أيام من الوصول إلى خط النهاية.

قال العطية المتوج ثلاث مرات بفئة السيارات لوكالة فرانس برس “تعرضنا لثلاثة انثقابات وخسرنا 12 دقيقة. لم يعد لدينا إطار احتياطي وتعين علينا الانتباه في آخر 200 كلم، لكن الحمدالله سنكون متواجدين على خط النهاية”.

وحسم بيترهانسل (ميني اكس ريد) المرحلة بزمن 4.50:27 ساعات متقدما على القطري سائق فريق تويوتا غازو ريسينغ بفارق 12 دقيقة، فرفع الفارق معه في صدارة الترتيب العام الى 17 دقيقة وخمسين ثانية.

وعبر العطية (50 عاما) عن احباطه من القوانين التي تميّز سيارات ميني ذات الدفع الثنائي مقارنة مع سيارته الرباعية الدفع “حزين جداً. الاطار يختلف. لم يتطور اطارنا منذ 11 عاما، واذا لم يتغير هذا الامر العام المقبل سترونني على سيارة باغي”.

ولا يزال العطية يتمسك بأمل وقوع بيترهانسل “سيّد دكار” في مشكلات لتقليص الفارق الكبير في الصدارة “المنافسة لم تنته لكننا نتحدث عن فارق كبير”.

وهذه المرحلة الأولى التي يحرزها بيترهانسل، الباحث عن لقبه الرابع عشر في الدراجات والسيارات، في النسخة الحالية وأقيمت في نيوم على ضفاف البحر الأحمر على مسافة 579 كلم.

قال بيترهانسل “هذه المرحلة الأكثر تعقيداً ومليئة بالحصى. لاحظنا ان النهار سيكون طويلا منذ البداية فقررنا عدم الهجوم والحفاظ على الاطارات”.

تابع السائق البالغ 55 عاما “كانت مرحلة حقيقية من رالي دكار مثل الايام الماضية في افريقيا، حيث كانت الامور مرتبطة بالاستراتيجية وليس فقط السرعة. مجرد تكيّف السرعة مع ظروف المسار. بالطبع في هكذا ظروف لست سيئا ابدا”.

وحل السعودي يزيد الراجحي (اوفردرايف تويوتا) رابعا في المرحلة بفارق 12:44 دقيقة عن بيترهانسل، والشيخ الاماراتي خالد القاسمي (ابوظبي ريسينغ) ثامنا بفارق 19:40 د ليتقدم الى المركز السادس في الترتيب العام.

وفي فئة الدراجات النارية، خرج ثاني الترتيب العام وبطل نسخة 2019 الاسترالي توبي برايس، بعد سقوطه وتعرضه لاصابة برأسه.

وأحرز لقب المرحلة الارجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا)، فيما تعرض شقيقه لوسيانو (هوسكفارنا) لحادث سقوط وإصابة برأسه أيضاً فتم نقله الى مستشفى في تبوك.

وفي ظل خروج برايس، وسع متصدر الترتيب العام التشيلي خوسيه كورنيخو الفارق في الصدارة الى اكثر من 11 دقيقة مع اقرب منافسيه بينافيديس.

1- الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) 4.50:27 ساعات

2- القطري ناصر العطية (تويوتا) بفارق 12 دقيقة

3- الجنوب افريقي جينييل دو فيلييرز (تويوتا) بفارق 12:19 د

4- السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) بفارق 12:44 د

5- الجنوب افريقي براين باراغواناث (سنتشوري كورفيت) بفارق 13:51 د

1- بيترهانسل 34.26:16 ساعة

2- العطية بفارق 17:50 دقيقة

3- الاسباني كارلوس ساينز بفارق 1.02:25 ساعة

4- البولندي ياكوب بريغونسكي بفارق 2.16:30 ساعتين

5- الإسباني ناني روما بفارق 2.42:38 س

1- الأرجنتيني كيفن بينافيديس (هوندا) 4.49:15 ساعات

2- الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 1:18 دقيقة

3- التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو (هوندا) بفارق 1:34 د

4- البريطاني سام سندرلاند (كي تي أم) بفارق 10:11 د

5- الفرنسي ادريان فان بيفيرين (ياماها) بفارق 13:52 د

1- كورنيخو 36.51:00 ساعة

2- بينافيديس بفارق 11:24 د

3- سندرلاند بفارق 14:34 د

4- برابيك بفارق 17:26 د

5- الإسباني خوان باريدا (هوندا) بفارق 29 د. – (أ ف ب)