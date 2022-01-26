رالي سلطنة عمان الدولي ينطلق اليوم بمشاركة أردنية

أيمن وجيه الخطيب

عمان – أنهى المتسابقون الأردنيون تدريباتهم استعدادا لخوض منافسات رالي “عُمان صحار الدولي” الـ26؛ أولى جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات، الذي تنطلق منافساته اليوم، بمرحلة استعراضية.

ويشارك في الرالي 15 متسابقا من مختلف الدول، وتنتهي منافساته يوم السبت المقبل، وحفاظا على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا، قررت اللجنة المنظمة إقامته من دون حضور جماهيري مع تكثيف التغطية الإعلامية وإضافة البث المباشر في اليوم الأول للمرحلة الاستعراضية.

وتجري منافسات الرالي على 6 مراحل، حيث ينطلق بالمرحلة الاستعراضية اليوم موزعة بالتساوي بين مسقط في كل من (الخوض- المسفاة- سعال) وجنوب الباطنة (الأبيض- قلقل- “وداي الهدك -الحسنات”) بواقع 3 مراحل في كل محافظة معادة مرتين.

ويتطلع المتسابقون الأردنيون إلى تحقيق نتائج مميزة في رالي عُمان، من أجل تعزيز رصيدهم من النقاط في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ويشارك في أولى جولات رالي عُمان صحار الدولي 15 متسابقا في فئات متنوعة، ويتنافس في الرالي كل من المتسابق القطري ناصر صالح العطية وملاحته الإسبانية ألبا سنتشس على متن سيارة فولكس واجن من طراز بولو جي تي آي، والمتسابق العماني حمد الوهيبي وملاحه النيوزيلندي توني سيركومب على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، والمتسابق العُماني عبدالله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمود، على متن سيارة سكودا فابيا إيفو، والمتسابق القطري ناصر بن خليفة العطية صحبة ملاحه الايطالي جيوفاني بيرنكيني على متن سيارة فورد فيستا، ويشارك من جمهورية التشيك المتسابق بيتر كاسريك ومواطنه فاكلاف كوباتشيك على متن سيارة سكودا فابيا.

ويتنافس في المجموعة “ن” ببطولة رالي عُمان صحار الدولي المتسابق العُماني زكريا العامري وملاحه العُماني محمد العامري على متن سيارة سوبارو من طراز إمبريزا إس تي آي، والسائق العُماني جراح الطوقي بصحبة ملاحه العُماني عيسى الوردي على متن سيارة سوبارو من طراز إمبريزا إس تي آي، والمتسابق العُماني هيثم الزدجالي وملاحه العُماني وائل الشيباني على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو 7، والمتسابق الأردني إيهاب الشرفا وملاحه الأردني جمعة يوسف على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو، والمتسابق العُماني غيث القاسمي على متن سيارة ميستسوبيشي إيفو 8، والمتسابق الأردني عيسى أبو جاموس وملاحه الأردني عماد جمعة على متن سيارة ميتسوبيشي إيفو، وفي المجموعة “أيه” يشارك المتسابق العماني مصعب الزدجالي على متن سيارة كيا من طراز ريو، والمتسابق العُماني هيثم الحديدي على متن سيارة تويوتا ياريس، وفي فئة الـ”تي 3” لمركبات الباجي، يشارك المتسابق اللبناني آلان نوفل وملاحه العُماني بشار القاسمي بمركبة ياماها واي إكس زد.