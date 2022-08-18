رامسديل يطلب يد حبيبته جورجينا

قام حارس فريق ​ارسنال​ ​آرون رامسديل​ بطلب يد حبيبته جورجينا إروين. وتُظهر الصورة رامسديل وهو على ركبة واحدة أمام لافتة ضخمة مكتوب عليها”تزوجيني”. بالمقابل لقد أصبح رامسديل الذي يبلغ 24 عامًا أحد أفضل حراس المرمى في ​الدوري الإنكليزي الممتاز​ في المواسم الأخيرة.

وهكذا لقد قرر رامسديل أن يقضي بقية حياته مع مضيفة الخطوط الجوية البريطانية جورجينا التي تتشارك ايضًا في ملكية ماركة الملابس الرياضية Gymnetix. من جهتها ان جورجينا تنشر دائمًا صور لها في ملابس مثيرة على حسابه الرسمي على انستغرام.