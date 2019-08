رامسي: كانت لحظة مهمة جدا بالنسبة لي ارتداء قميص يوفنتوس

ميلانو – ارتدى لاعب الوسط الدولي الويلزي آرون رامسي قميص فريقه الجديد يوفنتوس بطل الدوري الايطالي في المواسم الثمانية الاخيرة، للمرة الاولى منذ انضمامه إليه من ارسنال الانجليزي في تموز (يوليو) الماضي، في لقاء ودي أمام ترييستينا من الدرجة الثالثة الايطالية.

واقيمت المباراة في ترييستي السبت وانتهت بفوز فريق “السيدة العجوز” بهدف للارجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 38، ضمن اطار استعدادات “يوفي” لانطلاق الدوري الايطالي الاسبوع المقبل.

ودخل رامسي الى ارض الملعب في الدقيقة 70 بدلا من فيديريكو برناردسكي، علما أن لاعب الوسط الدولي الويلزي غاب عن الملاعب منذ ابريل (نيسان) الماضي، بسبب تعرضه لاصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر مع فريقه السابق ارسنال، وعبر رامسي (28 عاما) عن سعادته وفخره لارتداء قميص فريقه الجديد بالقول: “كانت لحظة مهمة جدا بالنسبة لي ارتداء قميص يوفنتوس”.

وتابع: “انا سعيد لاني حصلت على دقائق عدة للعب. كنت اعمل جاهدا لاستعادة لياقتي وآمل في ان اتابع على المنوال ذاته”، واردف رامسي المنتقل الى يوفنتوس بموجب عقد لمدة 4 اعوام مقابل راتب سنوي يقدر بحوالي 7 ملايين يورو: “اعلم اني لم العب كثيرا، باستثناء هذه الامسية (امام ترييستينا)، ولكن اشعر اني جيد من الناحية البدنية. ساحتاج الى بعض المباريات لاستعادة لياقتي”.

