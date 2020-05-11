راموس: متشوق للعودة إلى الملعب وعلينا أن نكون حذرين

مدريد – أقر سيرجيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، الأحد بأن كرة القدم قد تأتي في “المقام الثاني” في هذا “الوقت الصعب” الذي يمر به العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنه أكد أنها “محرك اقتصادي، ومصدر إلهاء للناس التي تمر بأوقات سيئة”.

وقال راموس في حوار تليفزيوني أنه “مر بموقف غريب للغاية” بسبب تفشي وباء (كوفيد-19) في إسبانيا، ولكنه اعترف أيضا أنه “محظوظ” لأنه بصحة جيدة، وأبدى قائد الفريق الملكي والمنتخب تأييده “لمحاولة إعادة” كرة القدم خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف صاحب الـ34 عاما: “لقد قلتها مرارا إنني أحلم ومتشوق للغاية لعودة المنافسات. نريد إنهاء الدوري، واستئناف مشوارنا في دوري الأبطال، وأن تعود الحياة طبيعية، ولكن علينا أن نكون منضبطين وحذرين، وهذا يتحقق باتباع قواعد الحكومة ورابطة الليغا”.

وأتم راموس تصريحاته: “كرة القدم تأتي في المقام الثاني، الصحة أهم، ولكني أتمنى العودة”، يذكر أن كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان بصدد العودة للتدريبات صباح الاثنين بمدينة فالديبيباس الرياضية، بتدريبات فردية بعد توقف استمر قرابة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل الفريق المركز الثاني في الليجا برصيد 56 نقطة، حيث يبتعد بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي برشلونة. (إفي)