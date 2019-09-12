راموس وكارباخال ويوفيتش ينضمون لتدريبات ريال مدريد

مدريد- انضم الثلاثي الدولي الإسبانيان سرخيو راموس وداني كارباخال، والصربي لوكا يوفيتش، أول من أمس، لمران فريقهم ريال مدريد، وذلك بعد الانتهاء من مباريات منتخباتهم.

وخضع راموس وكارباخال الثلاثاء لتدريبات تأهيلية داخل منشآت النادي بعد المشاركة مع إسبانيا في مباراتي رومانيا وجزر فارو بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، قبل أن ينضما بشكل طبيعي للمران الجماعي لـ”الميرينجي”.

كما شارك لوكا يوفيتش بصورة طبيعية في المران بعد الانتهاء من معسكر منتخب صربيا، حيث شارك معه أمام البرتغال وأصيب خلال اللقاء، ثم غاب عن المواجهة التالية أمام لوكسمبورج، ولكنه ظهر لم يعان من أي مشاكل عضلية.

ولليوم الثاني على التوالي، شارك النجمان البلجيكي إيدين هازارد والكولومبي خاميس رودريجيز في التدريبات الجماعية لليوم الثاني تواليا بعد شفائهما من إصابتيهما. وأجرى الكرواتي لوكا مودريتش، الذي شارك مع منتخب كرواتيا في تصفيات اليورو، تدريبات خفيفة، ولم يشارك في المران رفقة باقي زملائه.

بينما غاب عن الحصة التدريبية الثنائي الفرنسي رافائيل فاران والحارس ألفونس أريولا، الذي لم ينضم بعد لتدريبات الفريق منذ انضمامه من باريس سان جيرمان الفرنسي الأسبوع الماضي.-(إفي)