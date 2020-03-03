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راموس يأمل بالمشاركة أمام مانشستر سيتي في إياب الأبطال

منذ ساعتين

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مدريد – يأمل الاسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، في تقدم إدارة ناديه باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب (سانتياغو برنابيو)، من أجل المشاركة في مباراة الإياب التي تقام يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب (الاتحاد).

وكان راموس قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، والتي سقط فيها الميرينغي (1-2)، عندما أعاق البرازيلي جابرييل جيسوس بعد أن كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

ولم تتقدم إدارة النادي الملكي حتى الآن باستئناف أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الذي لم يعلن حتى الآن عن عقوبات مباريات الذهاب، حسبما أشارت مصادر من داخل النادي لوكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، في الوقت الذي أبدى فيه راموس صراحة عن رغبته في إمكانية المشاركة في اللقاء عقب مواجهة (كلاسيكو الأرض) الأحد أمام برشلونة والتي فاز بها الفريق بهدفين نظيفين.

ودافع قائد الميرينجي عن موقفه، حيث أكد أن: “التلامس كان خفيفا للغاية مع جيسوس، المخالفة تحتمل الشك”، ولهذا فهو يأمل في أن يستأنف النادي ضد قرار الإيقاف، ويسلك الطرق المشروعة التي تساعده على المشاركة في مباراة العودة.

وأوضح راموس في تصريحاته: “إذا كانت هناك أي نسبة للاستئناف ضد العقوبة، سيقوم ريال مدريد بهذه الخطوة، ومن جانبي سأضغط حتى يتم تقديم الاستئناف”. (إفي)

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