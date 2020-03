راموس يأمل بالمشاركة أمام مانشستر سيتي في إياب الأبطال

مدريد – يأمل الاسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، في تقدم إدارة ناديه باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب (سانتياغو برنابيو)، من أجل المشاركة في مباراة الإياب التي تقام يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب (الاتحاد).

وكان راموس قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، والتي سقط فيها الميرينغي (1-2)، عندما أعاق البرازيلي جابرييل جيسوس بعد أن كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

Sergio Ramos' red card vs. Manchester City was the 42nd booking of his Champions League career 🔴

Here is every single one pic.twitter.com/fXXGHp8nCA

— B/R Football (@brfootball) February 27, 2020