راموس يستهل عام 2020 مع ريال مدريد بالإيقاف

مدريد – يغيب قائد ريال مدريد، سرخيو راموس، عن أول مباراة للنادي الملكي في عام 2020، أمام خيتافي بملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، للإيقاف.

ونال راموس في الدقيقة 87 البطاقة الصفراء من الحكم أدريان كورديرو لتدخله بعنف مع لاعب أثلتيك بيلباو، فياليبري، خلال المباراة التي انتهت بتعادل سلبي بين الفريقين، ليتخلف الريال عن تقاسم برشلونة في صدارة جدول الليغا وأصبح يبتعد عنه بنقطتين، ليهدي الغريم الكتالوني لقب بطل الشتاء.

Sergio Ramos comenzará el 2020 sancionado. El camero no estará en el Coliseum https://t.co/aOLFe7PNpf pic.twitter.com/wbVw9OE6Dn — Diario SPORT (@sport) December 23, 2019

وتعد البطاقة هي الخامسة لراموس في الليغا، ليغيب عن مواجهة يوم 4 كانون ثاني (يناير) المقبل أمام خيتافي، على أن يلعب بعدها يوم 8 كأس السوبر أمام فالنسيا في السعودية. (إفي)