راموس يقترح منح كرة ذهبية لميسي أو كريستيانو وأخرى لبقية اللاعبين

مدريد – أقر مدافع منتخب إسبانيا وريال مدريد، سرخيو راموس بتفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على بقية لاعبي كرة القدم، مقترحا منح أي منهما جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ومنح أخرى للبقية.

وفي مقابلة أجراها مع لاعب كرة القدم السابق في ريال مدريد، إيفان زامورانو، لصالح شبكة (تودن) المكسيكية-الأمريكية المتخصصة في الرياضة، قال راموس حول تتويج ميسي مؤخرا بالكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره، لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على “الدون” البرتغالي صاحب الخمس تتويجات “يمكنهم تخصيص جائزة كرة ذهبية فقط لكريستيانو أو ميسي على أساس النتائج، وأخرى لبقية اللاعبين، سيكون ذلك أفضل لكرة القدم”.

وحول مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في كامب نو يوم 18 من الشهر الجاري، قال راموس “الفريقان يمران بتوقيت جيد، نتحمس لتحقيق الفوز عندما يكون المنافس في أفضل حالاته، لكن بعيدا عن حال كل فريق قبل المباراة فهذه مواجهة مختلفة عن البقية، نأمل أن نقلب فيها الطاولة ونحقق الفوز” في معقل البلاوجرانا.

وعن مدربه زين الدين زيدان، قال “إنه مدرب كبير للغاية، يعلم قيمة ريال مدريد، حققنا معه ألقابا كبيرة في حقبة هامة، لذا فهو يعلم ما يحتاجه الفريق لمواصلة التتويج”.

وتابع حول قرار عودته لقيادة الفريق في حقبة ثانية “كان قرارا هاما وشجاعا للغاية من جانبه بالعودة للنادي، كنا نمر بفترة حرجة وكلفنا الأمر في البداية لاستعادة الانتصارات ولكننا سعداء للغاية معه”.

وبخصوص مستقبله كلاعب قال المدافع صاحب الـ33 عاما وقائد (لاروخا) “سألعب حتى ينطفيء حماسي، لكن شغفي لطالما كان شديدا”. – (إفي)