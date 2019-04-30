راموس “يقرّب” هازارد من ريال مدريد

أبوظبي- صب اللاعب الإسباني سيرخيو راموس المزيد من الوقود على نيران الشائعات التي تلاحق نجم تشلسي إيدن هازارد بشأن قرب انتقاله إلى النادي الملكي.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن لفتة صغيرة من راموس على حسابه في “إنستغرام” زادت تكهنات المتابعين بخصوص “الصفقة المنتظرة” في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقام مدافع الريال، الاثنين، بمتابعة هازارد على حسابه في “إنستغرام”، وهو ما اعتبره البعض إشارة واضحة من لاعب مخضرم داخل فريق العاصمة الإسبانية على حسم صفقة هازارد.

وأبدى هازارد في أكثر من مناسبة، رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ قال في إحدى حواراته الصحفية “ريال مدريد أفضل ناد في العالم، وحلمت باللعب ضمن صفوفه منذ كنت طفلا”.

من جهتها، رجحت صحيفة “آس” الإسبانية، الأسبوع الماضي، أن يكون تشلسي قد وافق على بيع هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار أميركي) خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كان يطالب في البداية بـ116 مليون يورو (129 مليون يورو).

وأوضح المصدر “مسؤولو تشلسي اقتنعوا بضرورة الاستغناء عن اللاعب في هذا التوقيت للاستفادة من قيمته المادية المرتفعة، وذلك بعدما قضى نحو 7 سنوات في النادي منذ عام 2012 قادما من ليل الفرنسي”. سكاي نيوز