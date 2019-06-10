راموس يكشف عن رأيه في التعاقد مع هازارد

أبو ظبي– كشف النجم الإسباني، سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد عن رأيه في تعاقد الفريق الملكي مع النجم البلجيكي، إيدين هازارد، لاعب فريق تشلسي الإنجليزي السابق.

وجاءت كلمات راموس خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تجمع منتخبي إسبانيا والسويد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية العام المقبل.

وعن هازارد، قال راموس: “أنا سعيد للتوقيع مع هازارد، فهو لاعب كبير للغاية، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وبالتأكيد سيعمل على التعزيز من قوى الفريق رفقة هذا النوع من اللاعبين القادرين على إنشاء حقبة كبيرة بداخل الفريق”، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وأما بالنسبة إلى ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة وتفكيره في الرحيل إلى أحد أندية الدوري الصيني، أضاف: “توجب علي إجراء مؤتمر صحفي لأنني رأيت أن هذا كان أفضل خيار للجميع، والشيء الأكثر أهمية هو تجاوز تلك الصفحة وعدم التحدث عن هذا الأمر، أنا سعيد للغاية حيث أنا، وأشعر بسعادة في ريال مدريد”.

وتناول راموس الحديث عن تحقيقه لعدة أرقام قياسية رفقة منتخب بلاده، قائلا: “تحطيم الأرقام القياسية دائما ما يمثل سعادة بالغة بالنسبة لي، كرة القدم رياضة جماعية، ولكن على المستوى الفردي فهذا يسبب لك السعادة، وتحطيم رقم قياسي بمثابة جائزة على العمل والمثابرة، ففي اليوم الذي حطمت رقم صديقي العزيز إيكر كان بمثابة سعادة كبيرة لي”.

وعن غياب مدرب الفريق لويس إنريكي، تابع: “موضوع المدرب أمر حساس ويتطلب منا أقصى درجة من الاحترام، وغيابه عن المنتخب أمر مهم، لويس هو ربان المركب، ويتمتع بشخصية رائعة، ويقودنا بشكلٍ جيد للغاية، ولكن يجب أيضا أن نكن الاحترام والتقدير لطاقم عمله، فهم محترفون للغاية، ويحاولون القيام بما يجعلنا لا نلاحظ غياب لويس، سنحاول ألا يؤثر هذا الأمر على الفريق، فهو يود أن نفوز وألا يتم تناول الحديث عن أمر غيابه”. سكاي نيوز