راموس يوضّح موقفه من تجديد عقده مع ريال مدريد

مدريد – بدد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الثلاثاء، أي تكهنات حول تجديد عقده مع النادي الملكي، مؤكدا استعداده لتجديد عقده الذي ينتهي خلال عام ونصف بالشروط التي يقترحها النادي، الذي عادة ما يعرض التجديد لعام واحد حين يبلغ اللاعب أكثر من (30 عاما).

وقال قائد الفريق (34 عاما): “يجري الحديث كثيرا عن التجديد، بصراحة أنا أمر بفترة رائعة مع النادي، وليس هناك ما يدعو للعجلة من أي من الجانبين”.

Mercato – Real Madrid : L’avenir de Sergio Ramos chamboulé par… Kylian Mbappé ? https://t.co/ZzczvBoq04 pic.twitter.com/r025VLhNVB — le10sport (@le10sport) February 25, 2020

وأبدى راموس عشية مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا احترامه لفلسفة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، مشيرا: “سنصل إلى تفاهم بالطريقة التي يريدها النادي، لم أطلب أبدا عامين أو ثلاثة. اتفهم فلسفة عرض عام اعتبارا من سن معين وأقبل بها”.

وأتم: “ليس هناك ما يدعو للقلق، سنصل إلى اتفاق. إذا كان النادي يريد استمراري فسأستمر هنا. سنركز على التشامبيونز والدوري والأمور الأخرى ثانوية”. (إفي)