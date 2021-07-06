راموس يوقع لموسمين مع باريس سان جيرمان

باريس – توصل باريس سان جيرمان لاتفاق يحصل بموجبه على توقيع اللاعب الإسباني سرجيو راموس لمدة موسمين، بهدف تعزيز خط دفاع الفريق الباريسي، حسبما أكدت صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وكان قائد ريال مدريد السابق يرغب في عقد لمدة موسمين بينما عرض النادي الفرنسي عاما قابل للتجديد لعام إضافي، لذا كانت مدة التعاقد هي النقطة الأهم خلال مفاوضات الجانبين.

ولا يتبقى سوى إجراء الفحص الطبي الذي سيجرى اليوم الثلاثاء في باريس، ويستهدف الاطمئنان على حالة اللاعب المخضرم صاحب الـ35 عاما بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى في فبراير/شباط الماضي.

وحالت مشكلات الإصابات دون أن يلعب راموس مع ريال مدريد على مدار الأشهر الماضية في المراحل الحاسمة والأخيرة من الليجا، وحرمانه من الانضمام لمنتخب إسبانيا الذي يخوض كأس أمم أوروبا حاليا.

وفي حال تمت الصفقة، سيصبح لدى المدرب ماوريسيو بوكيتينو خط دفاع من الطراز الرفيع، حيث سينضم راموس إلى المدافع البرازيلي ماركينيوس وكذلك الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي.

ويعد راموس ثالث صفقة انتقال حر بعد كل من لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما. – (إفي)