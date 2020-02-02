رام وساليسبيري يتوجان بلقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة

ملبورن (أستراليا) – توج الأمريكي راجيف رام والبريطاني جو ساليسبيري الأحد بلقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة بعد تغلبهما على الثنائي الأسترالي ماكس بورسيل ولوك سافيل.

واحتاج رام وساليسبيري لـ70 دقيقة من أجل الفوز على الثنائي الأسترالي بنتيجة 6-4 و6-2.

وكان رام قد فاز العام الماضي بلقب الزوجي المختلط في أستراليا مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا.

وبات ساليسبيري ثاني لاعب بريطاني يفوز بلقب أستراليا المفتوحة في العصر المفتوح أي منذ عام 1968 بعد جيمي موراي.

وفشل الثنائي الاسترالي في الفوز باللقب الذي يغيب عن أصحاب الارض منذ فوز تود وودبريدج ومارك وودفورد به العام 1997. – (إفي)