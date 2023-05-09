رانيا فهد: أعتمد على حدسي بالتمثيل.. والنقد الفني البناء دافع للارتقاء

أحمد الشوابكة

عمان- ترى الفنانة الأردنية القديرة رانيا فهد، أن النقد البناء للمنتج الفني، يكون دافعاً أساسياً للارتقاء بما يقدمه الفنان للجمهور، إذا كان هذا النقد يخضع لقواعد ومنهجيات محددة تستند إلى مرجعيات معرفية تؤكد أن هذا الفنان حاضر ولا يمكن تجاوزه وإنكار تأثير إبداعه الذي يمارسه، خصوصاً أنه من النادر أن يجمع الجمهور على فنان أو عمل درامي مقنع ومتميز.

وتشير إلى أنه من الندرة أن يحظى الفنان بإعجاب قاعدة عريضة ويجذب انتباه جمهور الدراما على فرادة في أدائه وتفوقه في التشخيص الدرامي، كونه يملك مؤهلات فارقة في التشخيص، وقدرة على التعبير بالحركات التي توحي عمقه والخبرة والذكاء والمعرفة الهائلة بالحياة.

وتملك الفنانة فهد، قدرة مذهلة على التعبير، ومرجعية هذه الفرادة في الأداء التعبيري فلسفة أو سند فكري أو تقاطع مع مرجعيات درامية، فهي لا تنظر إلى الأمر من زاوية المؤهلات والمهارات والقدرات، بقدر ما تنظر ببساطة حركاتها وسكناتها وانفعالاتها العادية، وفقا لما قالت: “أنا لا أحب أن أبحث، معرفياً، في الشخصية، أو أشاهد أعمالاً عربية مرجعية في سياق الدور المسند إليّ. إنني أقرأ السيناريو مرة واحدة وأشرع في التمثيل. إذا قرأت السيناريو مرة ثانية قد أرتبك”، واصفة تلك اللحظة التي تنسلخ فيها من شخصيتها الواقعية إلى شخصيات أخرى من ورق وفق المساحة الزمنية بين بداية مشهد ما ونهايته، وهي بالنسبة لها مرحلة انقطاع عن كل شيء واندماج كلي في الدور، وهي حالة انخطاف والجذب.

وبدأت فهد في تصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي “حكاية لونا”، الذي يقوم بعملية إخراجه المخرج ليث حجاوي، من تأليف الكاتب الأردني الدكتور سليمان أبو شارب وإنتاج عصام حجاوي، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الدراما الأردنيين والعرب.

كما بدأت بإجراء بروفات لمسرحية “هُناي” التي يخرجها ابنها عمر الضمور، وبمشاركة شقيقتها سهير فهد وسارة يغموريان، على اعتبار أن المسرح هو الأساس لكل الأشكال الفنية. تقول “طبعا، أدائي مفعم بروح المسرح بكل تفاصيله، وهذا ما يدفعني للتعمق بالشخصية أكثر وأكثر”، مشيرة إلى أن لكل مهمة نكهة وطعما خاصا، ولكن في المسرح يتماهى دور المخرج ودور الممثل، ومهمتي كمخرج تفرض عليّ أن أقوم بتأدية كل الشخصيات وأكون جاهزاً لملء أي فراغ يتركه غياب أحد الممثلين لسبب ما. ولكن أنا بالأساس كنت وما أزال ممثلاً، لا يروي ظمئي الفني سوى وقوفي على خشبة المسرح.

وتتعمق فهد في مناقشة الكثير من الأعمال التي تجسد فيها الشخصيات مع زوجها الفنان والمخرج الأردني محمد الضمور، على اعتباره الداعم الأكبر لها في حياتها الفنية والخاصة، إضافة إلى دور ابنيها الفنان عبادة والفنان المخرج عمر اللذين يقدمان رأيهما بكل الأعمال، معتبرة إياهما الناقدين الأصدق بالنسبة لها، وفق ما ذكرت في حديثها لـ”الغد”: “لا يخلو الأمر من مناقشة بعض الشخصيات مع زوجي محمد الضمور، فهو المستشار والداعم الأكبر لي بالحياة وبالفن، وطبعا مع ولديّ، فرأيهما يهمني بكل الأعمال، فهما الناقد الأصدق بالنسبة لي”.

وتفكر دوما في الجمهور، ولا تفكر في الجوائز والتكريمات، فلديها عشق خاص للتمثيل الذي يشفي غليلاً ما وهي تمثل، كما أنها تستمتع وفق ما تقول “إنني مبتهجة لأن الجمهور تفاعل بهذا النحو الجميل مع عمل أردني، هذا يؤثر علي في العمق. ففي مثل هذه الحالة، قد أنسى كل شيء سلبي، وأبحث عن طاقة إيجابية حين أشرع في التمثيل. وبإمكان الطاقة السلبية أن تعود بعد سماع إشارة التوقف عن التمثيل”.

وتؤكد فهد أنها من الذين يعتمدون الإحساس بالمطلق في عملية التمثيل، ولكنها تبحث عن أدق تفاصيل الشخصية المراد تأديتها ولا تبحث عن شخصيات من ورق، بل تجسدها من لحم ودم ودقات قلبية، بكل ما تحمله الشخصية من سلبيات وإيجابيات وطبعا أثناء تأدية الدور، فبحسبها، “أنا أنسلخ عن رانيا الإنسانة”، لتؤكد أنه دائما ما يحظى الفنان بإعجاب الجمهور إذا كان صادقا في تشخيص الشخصية وإيصالها للمتلقي عبر تقمصه لها بكل تفاصيلها، ودعنا لا ننكر أن المتلقي ذكي ويعيش مع الفنان أدق تفاصيل الشخصية، لذا على الفنان أن يوصل رسالته من القلب الى القلب وهكذا فقط يتفوق، مشيرة إلى أنه “لولا الاندماج بالشخصية أثناء العمل لما وصلت الى الجمهور، وعلى الأغلب عندما تلتقي بالجمهور ينادوننا بأسماء شخصيات أديناها وأثرت بهم، مثلا، بالآونة الأخيرة بعض الجمهور ينادونني ماما، مما يسعدني حقيقة لأنني أعرف أنني قد وصلت لقلبهم”.

وشاركت فهد، وهي عضو في الهيئة العمومية لنقابة الفنانين الأردنيين، في العديد من الأعمال التلفزيونية والمدبلجة والمسرحية، متكمنة من الاندماج في أدوارها على النحو الذي أثر كثيراً لها في المتلقي العربي؛ فالأداء الدرامي لديها مفعم بروح المسرح. ويبدو ذلك واضحاً من حركاتها أمام الكاميرا، إذ تبدو كل حركة كما لو أنها أداء مسرحي يتعالى بالضرورة عن كل افتعال، وتؤمن بأن المسرح روح الحياة التي لا تموت وهو طوق النجاة للفنان، لأن النجاح في مجال الفنون بشكل عام مرهون بالموهبة، التي توهب إلى قلة من الناس دون غيرهم، تمنحهم حضوراً وجاذبية، فضلاً عن التأهيل الذي يلعب الدور الأهم في النجاح.

ويذكر أن رانيا فهد أسعد القاحوش من مواليد 10-1-1969، وهي متزوجة من المخرج محمد الضمور وأم لثلاثة أبناء، والتحصيل العلمي دبلوم برمجة وتحليل نظم من كلية الأميرة سمية للإعلاميات، وهي عضو نقابة الفنانين الأردنيين “شعبة التمثيل”.

عملت بالفن منذ الطفولة؛ حيث شاركت بالعديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية، وكانت عضواً في كورال أطفال الإذاعة آنذاك، إضافة الى العمل بأعمال الدبلجة والكرتون، وكان أول أعمالها على مستوى الاحتراف مسرحية التمثال للمخرج محمد الضمور العام 1989، واستمرت بالعمل كممثلة حتى يومنا هذا؛ حيث شاركت في العديد من المهرجانات العربية والمحلية المسرحية والتلفزيونية كممثلة، وحصلت على العديد من الجوائز العربية والمحلية أهمها: جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية “حليمة” للمخرج محمد الضمور في مهرجان بترا المسرحي العربي العام 2000، جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية “ربيعنا أحلام” للمخرج علي الجراح في مهرجان مسرح الطفل الأردني الثاني عشر من لجنة التحكيم المكونة من الأطفال، جائزة الجمهور لأفضل تمثيل في مهرجان الدراما الأردني العام 2014، وجائزة أفضل إعداد لمسلسل الأطفال “كشكول بتول” من مهرجان القاهرة للإعلام العربي العام 2007، وحازت العديد من شهادات التقدير والتكريم من مهرجانات وجهات متخصصة عدة، إضافة إلى أنها كانت عضو لجنة التحكيم في برنامج نجم المدارس الذي أقيم العام 2015.

ومن أعمالها المسرحية: حليمة، الهية، الزير سالم، شيخ القلعة، مسرحية في الانتظار، ربيعنا أحلام (للأطفال)، مسرحية مدرقة وغيرها الكثير، ومن أعمالها التلفزيونية مسلسلات عدة منها: ذكريات السنين، الصديقات، رعود المزن، حنايا الغيث، الدمعة الحمراء، المشراف، أكباد المهاجرة وغيرها الكثير، ومن الأفلام التلفزيونية: انتهاك، رمش العين، الخزامى لا تزهر في الظلام، سلسلة نساء من البادية، ومن أشهر أعمال الدبلجة والكرتون: مسلسل روزاليندا، شما في البراري الخضراء، مقالب ظريفة، جول وجولي، وغيرها الكثير.