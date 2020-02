رانييري مدرب سامبدوريا يعتذر بسبب هتافات مسيئة ضد نابولي

ميلانو – تقدم كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا بالاعتذار بعدما أطلقت مجموعة من مشجعي ناديه هتافات مسيئة ضد مدينة نابولي خلال مواجهة هذا النادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين.

#Ranieri Grande uomo di sport si scusa con i Napoletani per i cori razzisti della tifoseria Sampdoriana Altri allenatori sordi non sentivano pic.twitter.com/GNN7VVJse2

وقال رانييري للصحفيين عقب الخسارة 4-2 أمام نابولي ”أنا آسف جدا خاصة أني قريب جدا من نابولي“.

وأضاف ”أعتذر إلى كل مشجعي نابولي، ومن الواضح أن جماهيرنا كانت غاضبة من الحكم وصبت ذلك على البعض ممن لا علاقة لهم بالأمر“.

#Ranieri "Mi dispiace per i cori, chiedo scusa ai #napoletani"

Lui è un vero signore, un uomo di calcio come non ce ne sono in giro

A differenza di sui colleghi come Allegri, Gasperini ecc pic.twitter.com/Xx3H8Ohk1N

— Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) February 4, 2020