رانييري مدرب سامبدوريا يعتذر بسبب هتافات مسيئة ضد نابولي

ميلانو – تقدم كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا بالاعتذار بعدما أطلقت مجموعة من مشجعي ناديه هتافات مسيئة ضد مدينة نابولي خلال مواجهة هذا النادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين.

#Ranieri

Grande uomo di sport si scusa con i Napoletani per i cori razzisti della tifoseria Sampdoriana

Altri allenatori sordi non sentivano pic.twitter.com/GNN7VVJse2 — ekttordan (@i_daniello) February 4, 2020

وقال رانييري للصحفيين عقب الخسارة 4-2 أمام نابولي ”أنا آسف جدا خاصة أني قريب جدا من نابولي“.

وأضاف ”أعتذر إلى كل مشجعي نابولي، ومن الواضح أن جماهيرنا كانت غاضبة من الحكم وصبت ذلك على البعض ممن لا علاقة لهم بالأمر“.

#Ranieri "Mi dispiace per i cori, chiedo scusa ai #napoletani" Lui è un vero signore, un uomo di calcio come non ce ne sono in giro A differenza di sui colleghi come Allegri, Gasperini ecc pic.twitter.com/Xx3H8Ohk1N — Vincenzo Tolli (@TolliVincenzo) February 4, 2020

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن الهتافات المسيئة كانت واضحة خلال الشوط الثاني لكن اللعب لم يتوقف.

وقضى المدرب البالغ عمره 68 عاما موسمين في نابولي في بداية مسيرته وهو فريق من بين حوالي 20 فريقا قادها خلال رحلته الطويلة. – (رويترز)