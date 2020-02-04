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رانييري مدرب سامبدوريا يعتذر بسبب هتافات مسيئة ضد نابولي

منذ ساعة واحدة

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ميلانو  –  تقدم كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا بالاعتذار بعدما أطلقت مجموعة من مشجعي ناديه هتافات مسيئة ضد مدينة نابولي خلال مواجهة هذا النادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين.

وقال رانييري للصحفيين عقب الخسارة 4-2 أمام نابولي ”أنا آسف جدا خاصة أني قريب جدا من نابولي“.

وأضاف ”أعتذر إلى كل مشجعي نابولي، ومن الواضح أن جماهيرنا كانت غاضبة من الحكم وصبت ذلك على البعض ممن لا علاقة لهم بالأمر“.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن الهتافات المسيئة كانت واضحة خلال الشوط الثاني لكن اللعب لم يتوقف.

وقضى المدرب البالغ عمره 68 عاما موسمين في نابولي في بداية مسيرته وهو فريق من بين حوالي 20 فريقا قادها خلال رحلته الطويلة. – (رويترز) 

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