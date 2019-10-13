رانييري يخلف دي فرانشيسكو في تدريب سامبدوريا

روما – أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، تعيين المخضرم كلاوديو رانييري كمدرب للفريق الأول خلال الموسمين المقبلين، عقب إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

وجاء في بيان النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “الرئيس ماسيمو فيريرا ونادي سامبدوريا يرحبان بكلاوديو رانييري، الذي سيرتبط بالنادي كمدرب للفريق الأول حتى 30 حزيران (يونيو) 2021”.

وكان رانييري (67 عاما) غير مرتبط بتدريب أي فريق في الفترة الحالية بعد انتهاء عقده في أيار (مايو) الماضي مع روما الإيطالي، في الوقت الذي قرر فيه قبول عرض نادي سامبدوريا رغم صعوبة المهمة، لاسيما وأن الفريق يتذيل جدول ترتيب “السيري آ” برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد مقابل 6 هزائم.

#SerieA 🇮🇹 | Claudio Ranieri sustituye a Di Francesco como técnico del Sampdoria. https://t.co/ixnJhsJlml pic.twitter.com/fGybuS0V6U — Diario SPORT (@sport) October 12, 2019

وكانت إدارة النادي قد قررت إقالة دي فرانشيسكو (50 عاما) الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج، أملا في تغير النتائج وتحسين الصورة فيما هو قادم.

وستكون المهمة الأولى لرانييري، الذي حقق إنجازا كبيرا مع ليستر سيتي بقيادته للتتويج بأول لقب في تاريخه في البريميرليغ بالعام 2016، يوم الأحد المقبل أمام فريقه السابق “الجيالوروسي” على ملعب (لويجي فيراريس).

ومن المفارقات أن هذه هي المرة الثانية التي يخلف فيها رانييري زميله دي فرانشيسكو في تدريب فريق، بعد أن حدث هذا الأمر مع روما، عندما جاء الأول خلفا للمدرب الشاب في آذار (مارس) الماضي. (إفي)