“راهبات الوردية في العقبة” تطلق منصتها للتعلم عن بعد

أحمد الرواشدة

العقبة – باشرت مدرسة راهبات الوردية في محافظة العقبة واعتباراً من اليوم تطبيق برنامج Microsoft بالتعاون مع شركة B12 لتدريس طلبة المدرسة عن بعد بما يسمى Distance Learning .

وتشمل تفاصيل هذا البرنامج وفقاً لمديرة المدرسة الأخت دميانا بدر، إنشاء حسابات إلكترونية معتمدة من Office 365 لكل معلم ولكل طالب ليتمكن المعلم من إعطاء حصص رسمية للطلبة حسب البرنامج المقرر، إضافة إلى إمكانية قيام الطالب بالتفاعل مع المعلم إلكترونيا بطريقة مباشرة ومناقشته في كل جزئية تتعلق بالدرس في ساعات المساء.

وأكدت مديرة المدرسة الأخت بدر أن مباشرة العملية التعليمية الإلكترونية ستبدأ اعتبارا من صباح الثلاثاء بعد أن تم توزيع البرنامج التدريسي على أولياء الأمور والطلبة وفقاً لخطة أعدتها إدارة المدرسة تمكن الطلبة من معرفة مواعيد الحصص والمواد التي ستعطى للطلبة علماً بأن شرح الحصص وواجبات الطلبة ستكون خلال اليوم مع الطالب مباشرة وفي حال عدم تمكن الطالب من متابعة الحصة مباشرة بإمكانه متابعتها في فترات أخرى كونها محفوظة أرشيفاً ويمكن العودة إليها في أي وقت.

إلى ذلك أكدت مديرة المدرسة أن هذا البرنامج يعتبر من أفضل البرامج الإلكترونية القادرة على إيصال المعلومة بأكثر من أسلوب من ناحية ( صوت المعلم، الملفات المرفقة، الشرح الورقي، أوراق العمل، الفيديوهات، إضافة إلى ميزة النقاش المتبادل بين المعلم والطالب لتوضيح فقرة معينة أو سؤال معين في إشارة أن مدرسة راهبات الوردية أصبحت جاهزة تماماً تدريسياً وطلابياً للبدء في هذه العملية.

وكانت مدرسة راهبات الوردية قد باشرت بالإعداد والتحضير بهذه الخطة البديلة منذ عددة أشهر، إيمانا منها بضرورة وأهمية استمرار التعليم والتعلم في كل الظروف، حيث تعاقدت مع إحدى الشركات العالمية في هذا المجال بكلفة زادت عن 16 ألف دينار أردني لضمان استمرار العملية التعليمية بكل مقوماتها وفنياتها حفاظاً على مصلحة الطالب ومستقبله العلمي.