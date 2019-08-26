راونيتش ينسحب من بطولة “فلاشينغ ميدوز” بسبب الاصابة

نيويورك – أعلن منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، رابعة البطولات الاربع الكبرى، انسحاب الكندي ميلوس راونيتش من المنافسات التي تنطلق اليوم (الاثنين)، بداعي اصابة في عضلات المؤخرة.

وغاب راونيتش (28 عاما)، وصيف بطولة ويمبلدون عام 2016، عن الملاعب منذ بداية آب (أغسطس) الماضي بعدما اضطر للانسحاب من الدور الثاني لدورة مونتريال للماسترز بسبب آلام في الظهر.

US Open : Milos Raonic forfait de dernière minute https://t.co/T98CmrQMJR pic.twitter.com/35nz28nRHB — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 26, 2019

وسيحل مكان اللاعب الكندي المصنف 22 عالميا، البولندي كاميل مايشاك الخاسر في الدور الاخير من التصفيات، وسيبدأ مشواره اليوم (الإثنين) بمواجهة التشيلي نيكولاس جاري. (أ ف ب)